Tennis – Il Torneo Allievi a Desenzano regala spettacolo con Fabbiano e Bortolotti

Desenzano Domenica scorsa è stata una grande giornata di festa e di sport al Circolo Tennis Desenzano. Protagonisti i tennisti del C.S. Tennis Team, che hanno partecipato alla sesta edizione del “Torneo Allievi”, organizzato dal Maestro Federale Claudio Signorini e dal suo staff di collaboratori, i maestri Davide Rosi e Mattia Frinzi e il tecnico nazionale Francesco Benocci. Centinaia di partecipanti e tutto esaurito per un torneo durato quasi 10 ore all’insegna del bel tennis, dell’agonismo e della sportività. Si sono aggiudicati il titolo di doppio misto Matteo Alberti (già vincitore lo scorso anno) e Deby Souza, che hanno battuto Alessandro e Ludovica Loda, padre e figlia, al termine di una finale combattutissima. Ma la ciliegina sulla torta è arrivata sul finire della giornata con l’arrivo al circolo di tre professionisti del circuito Atp, giocatori che hanno militato in Coppa Davis e nell’Atp Cup, un evento mai accaduto nella storia del tennis Desenzano. Parliamo di Thomas Fabbiano (ex numero 70 al mondo in singolare e giocatore di Davis Cup con la maglia azzurra), Marco Bortolotti (n.103 al mondo in doppio e giocatore di Atp Cup con la maglia azzurra) e Mike Urbanija (giocatore di Davis Cup sloveno e militante nella squadra di Serie C dell’AT Desenzano). I tre campioni hanno prima scambiato foto, autografi e soprattutto tanti palleggi con i ragazzi under della scuola tennis, entusiasti per un’occasione che si ricorderanno per tutta la vita; e quindi hanno deliziato il numeroso pubblico presente con una esibizione sia in singolare che in doppio, coadiuvati dal maestro Mattia Frinzi, ex compagno di allenamenti di Fabbiano. Scambi avvincenti, numeri incredibili e tante emozioni: le centinaia di persone accorse sono rimaste entusiaste e hanno assistito con piacere agli incontri del torneo e alle esibizioni per un totale di oltre dieci ore di gioco.

Il presidente Alberto Cerini e il direttivo dell’AT Desenzano sperano di continuare anche in futuro a proporre altri eventi del genere, con la sempre preziosa collaborazione dei maestri della C.S. Tennis Team. I giovani atleti presenti sono invece prontissimi a incominciare, dopo l’evento di domenica, la scuola tennis giovanile, che dopo il mese di settembre dedicato agli Open Day, vedrà il suo inizio lunedì 2 ottobre presso i campi di via Zamboni.