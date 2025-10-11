Pallavolo serie A2f/B – Vb Casalmaggiore debutta al PalaFarina. Asolarem col Monza, c’è Viadana-Pavia

Mantova Dopo l’esordio nella Serie A2 in quel di Trento, arriva la prima nella nuova casa per la Volleyball Casalmaggiore. Al PalaFarina di Viadana scenderanno in campo, oltre a capitan Costagli e le sue compagne, le ragazze della Narconon Melendugno. Fischio d’inizio fissato per le ore 16. Le rosa ora giocheranno tra le mura amiche praticamente per un mese, incontrando, sempre di sabato, oltre che Melendugno, Roma alle ore 21 il 18 ottobre, Club Italia alle 16 il 25 e Marsala alle 17 dl’1 novembre.

Esordio in campionato per la Motta&Rossi Asolaremedello. La squadra di coach Luigi Ghitti debutta stasera allo Schiantarelli contro il Vero Volley Monza (ore 20, arbitri Camozzi e Francesca Chiara Pacchioni di Cremona). La squadra brianzola, composta da giovani talenti classe 2006 e 2007, rappresenta una delle realtà di punta del panorama giovanile italiano. Il presidente Nicola Cavallari e il club sono tornati in B grazie al ripescaggio, dopo la retrocessione della scorsa stagione. Il tecnico Ghitti invita alla prudenza: «Affrontiamo un gruppo giovane ma molto preparato; servirà quindi grande attenzione. Nonostante una condizione ancora non ottimale, siamo pronti a dare battaglia. Stiamo crescendo; iniziare con un risultato positivo ci darebbe fiducia e slancio per il campionato». Nella B2 femminile, il cammino del Viadana inizia questa stasera, con la gara casalinga al PalaFarina contro l’Universo In Volley Pavia (ore 20, arbitri Camozzi e Francesca Chiara Pacchioni di Cremona). «Giocare in casa è sempre un vantaggio – afferma coach Francesco Sgarbi – . Dovremo essere abili e bravi nel saperlo sfruttare. Finalmente sono riuscito a visionare dei filmati sulle nostre prime avversarie: le immagini fanno capire che Pavia è un’ottima squadra; dunque, nelle previsioni, si annuncia una gara molto complessa».