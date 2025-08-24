Pallavolo serie A3 – Gabbiano, tutti i test della pre-season. Debutto super con i campioni d’Italia

Mantova La stagione 2025/26 del Gabbiano Farmamed Mantova è ufficialmente iniziata, con le prime sedute di preparazione fisica alla palestra Ugly Crossfit e all’Oasi Boschetto. Intanto la società ha messo in calendario anche i test amichevoli precampionato, che serviranno al gruppo guidato da Andrea Radici per arrivare nelle migliori condizioni al debutto stagionale, il 19 ottobre al PalaSguaitzer contro la Stadium Mirandola. Il debutto sarà di quelli a cinque stelle: mercoledì 17 settembre, alle ore 18.30, è in programma un allenamento congiunto con il Trentino Volley. La squadra allenata da coach Marcelo Mendez, fresca di tricolore sul petto, sarà priva dei nazionali, impegnati nei Campionati Mondiali, ma la cornice della BTS Arena di Trento è sempre assolutamente prestigiosa. Nella stessa settimana, sabato 20, alle ore 17.30 si terrà la sfida contro la Negrini CTE Acqui Terme, che sarà avversaria del Gabbiano nel corso della stagione. Mercoledì 24 primo test casalingo (con orario ancora da definire), tra le mura amiche del PalaSguaitzer, contro la Conad Reggio Emilia, altra compagine che Gola e compagni affronteranno poi in stagione, dove militano gli ex Scaltriti, Catellani e Marini. Nel fine settimana del 26-27-28 settembre invece trasferta in Sardegna per il secondo torneo “Paolo Cois”, organizzato dalla Sarlux Sarroch, che vedrà al via, oltre alla squadra di casa, anche Cus Cagliari e Domotek Reggio Calabria. Gli ultimi due impegni precampionato saranno domenica 5 ottobre a Reggio Emilia (retour match con la Conad) e domenica 12 ottobre al PalaSguaitzer contro la Negrini CTE Acqui Terme. «Una pre-season ricca di impegni, e tutti di assoluta qualità – spiega il ds Nicola Artoni – Ringrazio tutte le compagini coinvolte, per la disponibilità che ci hanno dato o per averci a loro volta contattato. Sono sicuro che tutti i test saranno utilissimi al nostro percorso di crescita, in vista della prima di campionato del 19 ottobre».