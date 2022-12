Pallavolo serie B – Gabbiano, stai attento al testa-coda,. Asolarem ci prova. E’più per il poker

Mantova Si gioca nel weekend la decima giornata di andata nel girone C della B maschile. Il Gabbiano prosegue nella sua inarrestabile marcia e sarà impegnato stasera a Legnago il contro fanalino Pluvitec (ore 20.30, arbitri Salvan di Venezia e Dandolo di Padova). Un testa-coda quindi attende la capolista mantovana. «La gara contro i veronesi è facile solo sulla carta – afferma il tecnico Simone Serafini – Due settimane fa, davanti al loro pubblico, hanno battuto il San Mauro Rubicone che sabato scorso ci ha messo in difficoltà. Abbiamo preparato la gara con il massimo impegno e la dedizione di sempre per evitare sorprese». Il Top Team deve fare i conti con le assenze di Ferrari Ginevra e Lorenzi. In dubbio Lanzara. Ostico incontro casalingo allo Schiantarelli (ore 20.30, arbitri Chiara Conti ed Elena Bartesaghi di Bergamo) per la Kema Asolaremedello. I ragazzi di Andrea Fasani e Luca Mutti affrontano la Kerakoll Sassuolo, staccata di due lunghezze e forte dell’opposto Bigarelli ex Gabbiano. «Sicuramente ci attende un’altra gara difficile – spiega il vice Luca Mutti – ma mi sento in dovere di aggiungere che alle battaglie siamo ormai abituati».

A Ravenna (ore 17, arbitri Flavia Caltagirone di Trapani e La Mantia di Palermo) l’Epiù Viadana affronta il Pietro Pezzi. La squadra di Alberto Panciroli e Giordano Gualerzi, reduce da tre successi consecutivi, incrocerà le armi con i neopromossi romagnoli, che hanno perso contro il Gabbiano davanti al proprio pubblico, ma hanno vinto ad Asola. «Speriamo bene – afferma il presidente Valeriano Rossi – L’obiettivo è riuscire a continuare nella striscia dei successi. Non è però facile giocando in trasferta: bisogna dunque stare all’erta». Colella ha ripreso ad allenarsi ma è ancora out e non ci sarà nemmeno Alessandro Chiesa.