Calcio dilettanti – Gonzaga, l’addio di Bonfietti: “La salvezza è il lieto fine della mia carriera”

Gonzaga Si è chiusa domenica scorsa, salvo ripensamenti, la carriera calcistica di Lorenzo Bonfietti centrocampista, bandiera e storico capitano del Gonzaga. L’esperto calciatore, a 37 anni sembra deciso ad appendere le scarpette al chiodo. «Dopo 17 stagioni nel Gonzaga ho deciso di lasciare – afferma Bonfietti -, c’è il lavoro di architetto, c’è la famiglia; al momento è questa la decisione, comunque c’è sempre la possibilità che ci ripensi. Vedremo». Diciassette stagioni nella stessa società sono tanti: diversi i ricordi incancellabili con la maglia aquilotta. «Tante le soddisfazioni – prosegue -, tre stagioni fa ad esempio con Davide Marmiroli mister centrammo la finale play off, sono stati tanti i compagni di squadra che hanno fatto un pezzo di strada con me. E’ stato davvero bello: questa lunga militanza per me è stata parte integrante della mia vita».

Lorenzo in passato, prima di accasarsi al Gonzaga, aveva giocato anche nel Suzzara e nel Luzzara. In questa stagione, sotto la guida prima di Andrea Bellini e poi di Davide Pavesi, il suo Gonzaga alla fine ha centrato la meritata salvezza, ma non è stato affatto facile.

«Con l’organico che avevamo ritengo potessimo ambire a un miglior piazzamento – conclude Bonfietti -, c’è stato tanto da soffrire, ma col vistoso successo a San Giovanni in Croce sul Psg abbiamo tagliato il traguardo: per quanto ci riguarda è stata una liberazione. E anche un bel modo di chiudere la carriera». A meno di ripensamenti: il richiamo del campo ha sempre il suo fascino.