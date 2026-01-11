Pallavolo serie B – Viadana spegne il fanalino Certosa, Asolarem ko in 4 set con il Soliera

Mantova Vittoria agevole per il Viadana, che nel girone E di serie B2 femminile hanno avuto la meglio sul Certosa, fanalino di coda, imponendosi con un netto 3-0 (25-10, 25-9, 25-13). Le rivierasche hanno gestito la gara con autorità fin dalle prime battute. Una prestazione convincente che permette alla squadra di incamerare tre punti importanti e di guardare con fiducia al prossimo impegno. Sabato al PalaFarina le rivierasche ospiteranno il Circolo Minerva Parma nell’ultima gara del girone d’andata, appuntamento significativo per consolidare la posizione in classifica e chiudere al meglio la prima parte di stagione. «È stata una gara senza particolari problemi – afferma la dirigente Roberta Miatton – Le pavesi hanno provato a restare in partita facendo leva sull’orgoglio, ma siamo state brave a gestire il match e a mantenere sempre alta l’attenzione». Nella B maschile, allo Schiantarelli l’Asolaremedello cede 3-1 al Soliera (25-21, 22-25, 23-25, 24-26). I ragazzi di Ghitti vincono il primo set, lottano nel secondo e nel terzo senza riuscire a invertire l’inerzia. Nell’ultimo parziale agganciano gli emiliani sul 24-24, ma Soliera chiude 26-24, evitando il tie-break. Per quanto riguarda gli altri campionati, nella C femminile, Intermedia ko a Sarnico 3-0 (25-20, 27-25, 25-21). Nella D femminile, Borgo Virgilio sbanca Maclodio 1-3 (25-20, 19-25, 19-25, 23-25). Nulla da fare nella C femminile Crer per la Renusi Moglia Campagnola: a Mirandola si arrende 3-1 (26-24, 25-15, 22-25, 25-22) allo Stadium. Nella D femminile Crer, festeggia invece la vittoria la Truzzi Poggio, seconda in classifica, che davanti al pubblico amico supera il Fortlan Dibi Mentani per 3-1 (28-30, 25-22, 25-8, 25-23). Continua a faticare il Quivolley. Il fanalino della serie D maschile Crer cede in casa al Cavezzo 0-3 (22-25, 13-25, 10-25).