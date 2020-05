Pallavolo serie B1 f – Volta e il gm Roffia si separano

VOLTA MANTOVANA Si dividono le strade del Volta e del gm Alberto Roffia, che vorrebbe continuare da altra parte come direttore sportivo. Come è noto, nei giorni scorsi aveva lasciato l’allenatore Federico Bonini che ha raggiunto l’accordo con l’Ostiano dove rileva il mantovano Giorgio Bolzoni. Sia Volta sia il team cremonese militavano nel girone B di B1, con le collinari alle spalle di quattro lunghezze, prima dello stop del campionato per l’emergenza Coronavirus.

«Ho sperato tanto che non si arrivasse a questa soluzione – afferma il presidente Sergio Longhi – Purtroppo le nostre strade si dividono. Alberto Roffia ha deciso di continuare la sua esperienza in un’altra società come direttore sportivo. Gli auguro tutto il bene possibile perchè possa riuscire nel suo intento. Nelle ultime stagioni io mi ero un po’ defilato. Roffia da direttore tecnico aveva assunto l’incarico di direttore generale e direi che ha fatto molto bene. Sul mercato si è mosso con molto scrupolo, pur sapendo delle difficoltà che incontrava e della concorrenza spietata per trovare le atlete che dovevano rinforzare l’organico».

Di recente Roffia aveva fatto comprendere che con il main sponsor Nardi non ci sarebbero stati problemi per la prossima stagione. Ora, dunque, il presidente Sergio Longhi deve trovare un nuovo dirigente, oltre a scegliere il nuovo allenatore per programmare al meglio il futuro, in un periodo già di per sè di forti incertezze: «Abbiamo davvero tante problematiche da affrontare – conclude il numero uno collinare – Con chi è rimasto in società faremo il punto della situazione al più presto e vedremo come meglio operare. Non è facile dire al momento se continueremo a disputare la serie B1 oppure ripartiremo da un altro campionato, comunque in tuttu c’è voglia di andare avanti».