Esport – Mantova, buona la prima: 2-1 sul Bitonto

MANTOVA Buona la prima. Il Mantova batte il Bitonto 2-1 nel match d’esordio del primo campionato virtuale di Serie D. In rete Anastasia, arrivato a gennaio in biancorosso, e il baby Cerani. Oltre ai due bomber hanno giocato anche D’Iglio, Filippo Falcone, Simone Scotto, fratello di Gigi Scotto, attaccante del Mantova. Cinque giocatori, più sei controllati dal computer. Un Mantova d’assalto, come nella realtà. Due gol per iniziare e che fanno ben sperare. «Speriamo di sì – ha commentato bomber Anastasia – E’ la prima volta che giochiamo insieme e poi è stato bello segnare. Alla fine il mio primo gol in biancorosso è stato virtuale, ma pazienza. Filtrante di D’Iglio e tiro potente in rete. Diciamo che sono i miei gol nella realtà». Classe ‘96, Anastasia, come molti suoi amici e coetanei, cresce a pane e playstation. Possiamo dire così? «Diciamo che mi piace. Sono uno che si arrabbia quando le cose non vanno bene, ma sono così anche nella realtà». E pensare che c’è chi lo fa per lavoro. «Vero. Molte squadre di serie A hanno dei giocatori professionisti. Lo stesso la Nazionale. E prendono anche parecchi soldi. Sinceramente però preferisco giocare nella realtà. Mi piace giocare alla play, ma non per lavoro». Per fortuna, potrebbe dire qualcuno. Ma intanto oggi doppio appuntamento: prima il Mestre e poi il Chieri. E Anastasia è proprio ex Chieri: «Chissà, magari ci scappa il gol dell’ex. Vedremo». Intanto ieri pareggio all’esordio per il Palermo. Sul sito di www.esport.lnd.it i tifosi potranno seguire gli aggiornamenti delle partite con risultati finali e classifica. La caccia alla Serie D continua.