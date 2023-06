Mantova Village insieme a Fondazione Arena di Verona

MANTOVA Musica, cultura e tradizione. Mantova Village diventa ufficialmente partner di Fondazione Arena di Verona in occasione della centesima Stagione d’Opera in Arena, celebrando così l’arte e la cultura italiana attraverso i titoli che nello storico anfiteatro hanno avuto più successo dalla sua nascita nel 1913.

Di pari passo con la programmazione in scena in Arena, Mantova Village vestirà le proprie vetrine e i propri spazi ispirandosi all’Opera: installazioni create ad hoc, allestimenti e scenografie che richiameranno l’Arena ed i suoi spettacoli, costumi di scena e iniziative pensate per esaltare questo mondo straordinario, simbolo imprescindibile di una nazione che vede nell’Opera lirica un vanto di fama mondiale.

È proprio così che la magia del teatro sotto le stelle più grande del mondo rivivrà anche a Mantova Village, regalando agli ospiti del Villaggio un piccolo assaggio dell’atmosfera che si assaporerà all’Arena per tutta l’estate. La centesima edizione regalerà davvero emozioni uniche grazie a direttori e artisti internazionali nei titoli più importanti e amati dell’Opera: dalla “Aida” di Giuseppe Verdi in una nuova produzione tutta da scoprire, “Carmen” di Georges Bizet, “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini, “Rigoletto”, la seconda nuova produzione di questo Festival, “La Traviata” e “Nabucco” di Giuseppe Verdi, “Tosca” e “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini, fino ad arrivare a quelle che sono state definite come “Le cinque serate straordinarie” con la danza senza confini di Roberto Bolle, il grande debutto areniano di Juan Diego Flórez, l’evento speciale dedicato a Plácido Domingo, l’attesissimo ritorno

a Verona di Jonas Kaufmann e per la prima volta, un concerto sinfonico di Orchestra e Coro del Teatro alla Scala.

La sinergia tra Mantova Village e Fondazione Arena di Verona conferma ancora una volta la grande attenzione che il villaggio mantiene con il proprio territorio, distinguendosi come polo di riferimento per l’arte e la cultura, temi centrali che negli anni hanno contraddistinto le collaborazioni con le realtà culturali principali e le esperienze offerte nel villaggio.

“Siamo entusiasti di collaborare con Fondazione Arena di Verona, un partner unico, simbolo della bellezza e profonda cultura italiana” ha dichiarato Benedetta Conticelli, CEO di Land of Fashion Villages. “Per noi stringere partnership con eccellenze del territorio rappresenta un grande obiettivo, volto ad esaltare la preziosità e qualità dei valori che condividiamo con loro. Insieme a Fondazione Arena di Verona vogliamo far vivere il bello, l’arte, e la potenza delle Opere che saranno protagoniste del programma estivo in Arena e anche in Mantova Village , regalando agli ospiti momenti in cui l’intensità della cultura si fonde con la leggerezza dello shopping.”

Andrea Compagnucci, principal marketing consultant di Fondazione Arena di Verona sottolinea che “l’Arena di Verona Opera Festival nasce come fenomeno popolare e da sempre fa dell’incontro con il pubblico il suo obiettivo principale. Portare il teatro fuori dalle mura del teatro è un’azione oggi doverosa e l’incontro con Mantova Village rappresenta un’occasione per incontrare spettatori interessati alla bellezza in tutte le sue forme. Moda, cibo, design e opera sono tutti linguaggi del made in Italy e siamo certi che questa iniziativa sarà un successo per entrambi.”

Sara Sirocchi, marketing manager di Mantova Village conclude “Prosegue il nostro percorso di consolidamento delle collaborazioni di prestigio, in vari ambiti, con le realtà dei nostri territori”.