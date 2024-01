Calcio Terza Categoria – Araldi: “Robur, vincere per non perdere il treno”

MARMIROLO La Robur Marmirolo di Virginio Araldi ha cominciato il 2024 con una vittoria, nella prima gara del girone di ritorno del girone A della Terza categoria mantovana. I bianconeroverdi hanno piegato, davanti al proprio pubblico per 2-0 la River, che la Robur ha staccato di tre lunghezze in classifica. Domenica prossima il calendario riserva, alla compagine marmirolese, un’altra avvincente sfida casalinga col Segnate capolista di Marcello Pozzi. Una sorta di scontro tra il maestro e l’allievo, visto che Araldi ha allenato Pozzi anni fa, quando sedeva sulla panchina del Casteisangiorgio e Marcello era un giocatore dei giallorossi. Ora i due si ritroveranno da tecnici avversari, in campo.

«La Terza era un torneo che non conoscevo – osserva Araldi -, è la prima volta che alleno un undici di questa categoria: mi trovo bene, il gruppo è buono e vogliamo portare a termine un cammino positivo. Siamo nel girone di ritorno, dobbiamo cercare di vincere quante più partite potremo e di racimolare quanti più punti a disposizione. L’obiettivo play off non è impossibile, ma ovviamente non dipende solo da noi. E’ importante che le prime due in classifica, Segnate e Borgo Virgilio, rallentino la marcia, altrimenti rischieremmo, al pari delle nostre concorrenti, di non disputare gli spareggi per il distacco. Anche per questo un risultato positivo sarebbe importante. Da parte nostra faremo il possibile, domenica prossima, per rendere vita dura alla regina del campionato. Dobbiamo provarci».

Assente, nell’organico della Robur Marmirolo, lo squalificato De Souza.