Paraciclismo – Teresa Angela De Gregorio sempre in rosa al Giro d’Italia Handbike

Guidizzolo Nuove soddisfazioni arrivano dal Giro d’Italia Handbike per gli atleti paraolimpici del Ciclo Club 77. Domenica, in occasione della 4ª tappa che si è disputata a Vicenza, la 13ª Hand Bike Tour Vicenza Stage, Teresa Angela De Gregorio (nella foto) ha colto l’ennesimo successo tagliando per prima il traguardo del tracciato di 5,200 chilometri. Questa vittoria le ha permesso di mantenere la maglia rosa nella categoria Wh2, che per altro indossa sin dalla prima tappa di questa importante kermesse. Oltre a De Gregorio, per il team guidizzolese si è distinto anche il compagno di squadra Pantaleo Sette, che si è piazzato al 5° posto nella categoria Mh3. La prossima frazione si svolgerà il 19 settembre in quel di Pioltello, provincia di Milano.