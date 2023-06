Calcio Eccellenza – Napolano: “Castellana, io ci sono. Vorrei giocare un altro anno, poi mi piacerebbe fare l’allenatore”

Castel Goffredo La stagione della Castellana si è conclusa con la promozione in Eccellenza grazie al cammino trionfale nei play off, fatto di tre vittorie (fuori casa) e un pareggio nell’ultimo, platonico, match casalingo contro il Calolziocorte. I biancazzurri, prima di tornare di nuovo sul campo, si godono ora le meritate vacanze. Ma è probabile che la squadra possa essere radicalmente cambiata. «Adesso stacchiamo la spina e poi vediamo – dice il capitano, Alfredo Napolano -. Appena torniamo dalle vacanze, mi incontrerò con la società per discutere del mio rinnovo o di una eventuale interruzione del rapporto». «La stagione è stata sicuramente più che positiva – afferma il difensore – sia a livello societario che personale perché abbiamo raggiunto il nostro principale obiettivo: l’Eccellenza. Secondo me è stata un’annata da 10. Certamente meglio la seconda parte in cui abbiamo disputato un buon girone di ritorno. Sono contento del mio operato perché le ho giocate tutte e quando fa bene il singolo, anche la squadra ne beneficia. Ripeto, sono molto contento della promozione in Eccellenza».

«Vorrei poter giocare un altro anno – ha poi continuato Napolano – poi mi piacerebbe fare l’allenatore. E’ chiaro che la Castellana è per me ormai una seconda casa. Con la squadra mi trovo benissimo perché c’è un grande gruppo. La nostra forza di squadra ci ha permesso di fare una seconda parte di stagione ad altissimo livello e raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio stagione. Siamo prima di tutto uomini e poi calciatori e tutti hanno dato il massimo, anche chi ha giocato di meno. Di solito questi ultimi non si nominano, ma è giusto dedicare loro qualche parola perché alla fine ci hanno fatto fare il salto di qualità. E quindi grosso merito e complimenti anche a chi non è sceso in campo». «Per me la squadra è già competitiva così – ha concluso Napolano – sicuramente qualche innesto giovane ci vorrà. Ma a questo penserà la dirigenza. Ben sapendo che l’Eccellenza è un campionato diverso sia per ritmo, avversari, qualità dei singoli e squadre che andremo ad affrontare. Di sicuro la Castellana sarà ancora protagonista».