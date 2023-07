Calcio Mercato Dilettanti – Castellana, Napolano in stand-by

Mantova Le ultime dal calciomercato dei dilettanti, cominciando dall’Eccellenza. Dopo il colloquio di lunedì sera con mister Arioli, il difensore della Castellana Napolano si è preso qualche giorno di riflessione prima di decidere se continuare col team biancazzurro. «Con Arioli ci conosciamo bene, abbiamo anche giocato assieme – spiega Napolano – . La questione è se riesco a far collimare il calcio con gli impegni extra sportivi». La società vorrebbe che restasse. Per il giovane Baioni, rientrato dal prestito all’Asola, oltre a Rapid Olimpia e La Cantera, si registra l’interesse da parte dell’Union Marmirolo. Intanto Bonaglia si è accasato alla Voluntas Montichiari.

A Castiglione invece si fa attendere l’annuncio ufficiale per l’arrivo di Cestana, terzino del Ciliverghe.

Scendiamo in Prima Categoria. Se non ci saranno intoppi dell’ultimo momento, Francesco Salerno, di proprietà della Governolese e reduce dalla promozione in Prima con la Villimpentese, sarà un giocatore del Guastalla. Trasferimento imminente grazie al benestare dei Pirati.

In Seconda Categoria, la Voltesi ha ingaggiato Muzi dal Soave, via Porto. Il Buscoldo è sempre interessato a Bismark Asante del BorgoVirgilio, rientrato per fine prestito dalla Villimpentese.

Infine la Terza Categoria. Il Segnate ha chiuso con lo Sporting Pegognaga per l’esperto estremo difensore Luca Bulgarelli. Quattro gli ex BorgoVirgilio che approdano alla Casteldariese: Gazzoni, Romano, Gjeci e Vincenzi; ancora da definire Jonuzi. Dalla Governolese giungono Patuzzo e Stocchini.