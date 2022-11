Powerchair Hockey – Warriors al debutto a Sabbioneta contro Bareggio e Torino

Sabbioneta La stagione 2022/23 dei Macron Warriors prende ufficialmente il via oggi al Palazzetto dello Sport di Sabbioneta. Un doppio impegno per i guerrieri rossoblù che in mattinata scenderanno in campo con la squadra di powerchair football per affrontare i Wolves Bareggio, mentre nel pomeriggio sarà la volta del powerchair hockey con la sfida contro il Magic Torino. Tante le novità per i Macron Warriors a partire dalla nuova sede di gioco: Sabbioneta.

In più l’ingresso di nuovi giocatori, di Manuel Ciliberto, nuovo coach della squadra di hockey, e di Tommaso Liccardo che seguirà insieme a Mattia Di Paol il team di football. Ora, però, è tempo di giocare. Oggi il palazzetto dello Sport di Sabbioneta si colorerà di rossoblù per festeggiare l’esordio in campionato delle due squadre dei Macron Warriors. Alle ore 10.30, per il primo match del girone C della Serie A di powerchair football, i ragazzi di Liccardo affronteranno Bareggio. Poi la presentazione della nuova stagione e delle maglie da gioco e alle 15 la chiusura con Macron Warriors-Magic Torino (powerchair hockey).