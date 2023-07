Pattinaggio artistico – Alessandro Grossi è argento tricolore nel “Solo” Cadetti

Piancavallo (Pn) Nell’ottava giornata dei Campionati Italiani specialità Solo Dance internazionale e Coppie danza categorie Senior, Junior, Cadetti, Jeunesse e Allievi, in corso di svolgimento a Piancavallo, è arrivata la prima medaglia per il giovane atleta mantovano Alessandro Grossi, della Borghi Gonzaga, che ha conquistato l’argento nella Solo Dance categoria Cadetti. Ha vinto Luca Buonincontro (R.C. Montebelluna), che ha chiuso la Free Dance con 100.30 e confermato la prima posizione ottenuta già al termine della Style Dance. Secondo appunto Alessandro Grossi con 99.56 e terzo Matteo Di Nunzio (Alusia Onlus) con 95.21. Alessandro è tornato in pista ieri sera per la Style Dance della coppie danza, assieme alla partner Carlotta Bruzzi della Polisportiva Arcispazio di Piumazzo (Modena). Oggi, ultima giornata dei Campionati, è in programma il libero che assegna le medaglie. Alessandro, 15 anni a settembre, oltre che da papà Fabio, campione mondiale nel 2003, è allenato da Chiara Lodi Rizzini per la solo dance, mentre per la coppia danza è seguito sempre dal papà e dal tecnico federale Lorenza Residori.