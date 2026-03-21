Rugby – Andrea Moretti nuovo tecnico della mischia del Bayonne

Viadana Dopo i rumors dei giorni scorsi, è arrivata l’ufficialità. Il tecnico mantovano della mischia dell’Italia Andrea Moretti ha firmato un biennale, a partire dal 2026/27, con il Bayonne, club basco del Top 14. Il “Moro” ieri era presente allo Zaffanella. Lascia così l’azzurro dopo aver contribuito negli ultimi anni a fare crescere il pacchetto di mischia, sino a farlo diventare il più forte del recente Sei Nazioni, che ha visto l’Italia ottenere lo storico successo sull’Inghilterra, oltre a quello sulla Scozia. «Speriamo sia un’esperienza importante per lui – ha affermato il consigliere Fir Antonella Gualandri, che ha premiato il Motm della partita – e torni più forte di prima. Il Sei Nazioni è stata una bella vetrina. Molto probabilmente a Viadana la nazionale femminile giocherà un’amichevole». Presenti anche l’ex coach giallonero Gilberto Pavan, ora vice allenatore delle Zebre Parma, e Gianni Fava, presidente delle Zebre.