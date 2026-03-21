Calcio Juniores – Mantovana ko, il Porto va in fuga (+5)

Mantova Nella 25esima giornata del campionato Juniores registriamo il clamoroso passo falso della Mantovana, battuta 2-1 sul campo de La Cantera dopo 11 vittorie consecutive. Ne approfitta il Porto, che supera 2-0 il Borgo Virgilio con la doppietta di Benedusi e allunga in vetta portandosi a +5, ipotecando una fetta importante di campionato. Alle spalle, colpo esterno della Roverbellese (3-1 a Ceresara), mentre il Gonzaga passa 2-1 sul campo dell’Union Colli Morenici. Netto successo del Quistello (4-0 alla Voltesi), così come quello dell’Ostiglia, che travolge 5-1 lo Sporting Pegognaga. Di misura il Segnate sulla River (1-0). Classifica sempre più delineata, con il Porto che prova la fuga decisiva.
RISULTATI
Voltesi-Quistello 0-4
Union Colli Morenici-Gonzaga 1-2
La Cantera-Mantovana 2-1
Borgo Virgilio-Porto 0-2
Segnate-River 1-0
Ceresarese-Roverbellese 1-3
Ostiglia-Sporting Pegognaga 5-1
Ha riposato: Serenissima
CLASSIFICA
Porto 56 23 17 5 1 59 19
Mantovana 51 23 16 3 4 80 36
Roverbellese 48 22 14 6 2 47 23
Gonzaga 46 23 14 4 5 48 36
Quistello 43 23 13 4 6 62 34
Borgo Virgilio 43 23 14 1 8 59 38
Ceresarese 37 23 11 4 8 39 42
Voltesi 33 23 9 6 8 51 45
Ostiglia 26 24 8 2 14 52 67
La Cantera 23 22 7 2 13 33 46
Union Colli Mor. 23 24 6 5 13 33 47
Serenissima 20 23 5 5 13 30 46
River 19 22 5 4 13 28 50
Segnate 16 23 4 4 15 29 57
Sport. Pegognaga 4 23 1 1 21 27 91