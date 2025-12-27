Rugby Serie A – Caimani, chiusura col sorriso e fiducia ritrovata

Viadana La seconda parte del 2025 si è chiusa con una nota positiva per i Caimani, che hanno salutato l’anno con il successo casalingo per 29-17 sul Villorba. Una vittoria importante, la prima davanti al pubblico di casa, utile soprattutto al morale in una stagione fin qui complessa. La cadetta viadanese occupa attualmente il penultimo posto del girone 3 di Serie A a quota 10, una classifica resa ancora più severa dalla penalizzazione di quattro punti rimediata per la mancata iscrizione dell’Under 14. Il successo contro i trevigiani rappresenta però un segnale incoraggiante in vista della ripresa del campionato. Dopo la sosta, i rivieraschi torneranno in campo domenica 11 gennaio, quando faranno visita al Valpolicella, formazione che li precede di appena tre punti: uno scontro diretto che potrà dire molto sulle ambizioni di risalita. Soddisfazione nelle parole del coach Edmundo Roberto Tejerizo, che sottolinea il percorso intrapreso dal gruppo: «Sia il sottoscritto che Madero siamo contenti del lavoro svolto con i ragazzi. Contro il Villorba siamo rimasti molto soddisfatti dell’atteggiamento mostrato: la squadra ha risposto sul campo». Il tecnico evidenzia come, nella settimana precedente alla gara, l’attenzione sia stata rivolta soprattutto al piano di gioco: «Ci siamo focalizzati più su noi stessi che sugli avversari. Per lo staff è fondamentale concentrarsi sulla crescita dei singoli, affinché possano essere pronti anche per gli impegni di Coppa Italia con la prima squadra». Tejerizo, infine, invita alla prudenza: «Nelle partite precedenti avevamo già mostrato buone cose, ma è vietato illudersi dopo questa vittoria. Bisogna continuare a lavorare con la stessa serietà». Un messaggio chiaro, per trasformare il sorriso di fine 2025 in continuità nel nuovo anno.