Rugby Serie A Elite – Il Viadana capolista riparte dai Lyons. Jannelli: “Con loro sempre battaglie”

Viadana Nel prossimo fine settimana torna il campionato di Serie A Elite e il Viadana, primo della classe, ospita sabato allo Zaffanella (ore 15) il Sitav Lyons Piacenza dell’ex coach Bernardo Urdaneta, penultimo e già sconfitto 15-13 al Beltrametti nella gara d’andata. Fu, quella, la prima di un filotto di sette vittorie consecutive che ha portato i gialloneri da soli in vetta alla classifica. Una cavalcata fantastica, che autorizza sogni di gloria, anche se a Viadana nessuno ancora si azzarda a pronunciare la parola scudetto. Play off, questo sì, si può dire. Anche perchè sono ormai tanti anni che la squadra rivierasca non si classifica tra le prime quattro e non gioca una semifinale. L’obiettivo stavolta sembra davvero alla portata e nemmeno il calendario, con le sue quattro partite su sei da giocare in trasferta, spaventa più di tanto. Un passo alla volta, questo è il mantra dei gialloneri. E allora sotto col Piacenza, avversario che non bisogna assolutamente sottovalutare. Leggere per credere le parole di Tommaso Jannelli, capitano nell’ultima vittoriosa uscita dei rivieraschi a Mogliano Veneto. «Guai a pensare che la gara contro i Lyons possa essere facile – avverte il tre quarti viadanese – contro di loro sono sempre state battaglie. Nella scorsa stagione abbiamo incassato due sconfitte in campionato e vinto la sfida di Coppa Italia. In questa abbiamo vinto la gara di andata al Beltrametti, ma non è stata certo una passeggiata. Dovremo dunque prepararci al meglio e affrontare la partita di sabato col massimo impegno e grande attenzione. Sulla panchina dei Lyons siede Bernardo Urdaneta, per cui se è vero che noi conosciamo i loro punti di forza, è vero pure che anche loro ci conoscono bene».

«Non mi fido di quanto dice la classifica – prosegue Tommaso – dobbiamo stare molto attenti. Piacenza ha bisogno di punti ed è risaputo che tutte le squadre che affrontano la capolista, moltiplicano gli sforzi per fare bella figura. Ma è uno scotto che paghiamo volentieri visto che abbiamo lavorato sodo per raggiungere questa posizione. E fatto tanti sacrifici. Il nostro è un gruppo giovane, guidato da uno staff tecnico giovane: c’è perfetta sintonia fra le due parti. Dobbiamo continuare ad allenarci duramente come abbiamo fatto sino ad ora, senza pensare a lungo termine, ma soltanto alla prossima partita».

Come Ciardullo e Locatelli, anche Jannelli è entrato nell’orbita della Nazionale Under 23 guidata da un altro ex del Viadana, German Fernandez. «La recente trasferta in Irlanda – conclude Tommaso – è stata un’esperienza utile e formativa. Spero di rimanere nel giro azzurro, ma al momento non mi è stato detto nulla in tal senso. L’attenzione adesso è tutta al match con Piacenza».