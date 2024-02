Calcio 1a Categoria – Il Gonzaga cambia: via Bellini, Davide Pavesi è il nuovo allenatore

Gonzaga Tanto tuonò che alla fine piovve. Davide Pavesi è il nuovo allenatore del Gonzaga, quartultimo in classifica nel girone G di Prima Categoria con 18 punti e a secco di vittorie da ormai sei partite (con tre pareggi e altrettante sconfitte). L’ultima, pesante batosta casalinga rimediata contro lo Sporting Club è costata quindi la panchina ad Andrea Bellini, sollevato dall’incarico nella settimana che porta alla trasferta di Governolo nella quale i biancazzurri affronteranno probabilmente la squadra più in forma del momento, l’unica che ha vinto tutte le partite nel girone di ritorno.

Il nuovo mister Pavesi risiede a Carpi e in passato, come si ricorderà, ha già giocato e allenato il Gonzaga, come pure il Suzzara; nella stagione corrente è stato esonerato dal Casalgrande per cui era libero di trovare un’altra sistemazione. Domenica scorsa ha seguito la gara con lo Sporting e ieri sera, dopo il passaggio di consegne con Bellini, ha diretto il primo allenamento. «Mi dispiace tanto – ha detto l’ormai ex allenatore – non poter continuare il lavoro con questi ragazzi con i quali si era creato un ottimo rapporto. Altro non voglio aggiungere».

Da parte sua, il presidente Giovanni Bellini accoglie con entusiasmo il nuovo mister e spiega la scelta del club di cambiare. «Pavesi è un cavallo di ritorno, conosce bene l’ambiente e potrà dare velocemente una scossa. La squadra si era ripresa dopo un precedente periodo negativo, anche grazie ai rinforzi giunti in dicembre. Ma ora è ripiombata nella crisi e nelle ultime quattro gare ha racimolato solo due punti».