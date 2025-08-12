Rugby serie A Elite – Il Viadana pesca in Argentina e punta sul giovane Ferro. Gamboa: “Ha buona visione di gioco”

Viadana Colpo di mercato per il Rugby Viadana. L’argentino Sebastian Ferro è un nuovo giocatore giallonero, un altro giovane talento che Ulises Gamboa ha deciso di portare in riva al Po. Mediano d’apertura, classe 2003, è descritto dal diesse come un «numero dieci con ottime qualità tecniche, un buon piede e una visione di gioco molto chiara, capace di gestire la palla con eleganza e di dare ritmo al gioco». Arriva dal Tucumán Lawn Tennis Club Rugby e fa parte di una famiglia di rugbisti: lui e i fratelli Stefano e Matias sono tutti tesserati per il Tucumán. «Ho iniziato a giocare a 4 anni – spiega – e mi sono innamorato del rugby a 11, quando ho visto il club vincere il campionato nel 2014. Volevo vivere quella stessa esperienza sul campo». I tre fratelli sono cresciuti rugbisticamente e umanamente all’interno dello stesso club argentino, sempre con la figura del padre Lucas, ex allenatore e giocatore deiTucumán, come punto di riferimento che ha segnato il loro percorso. Tornando al Viadana, Gamboa, non ha voluto sbilanciarsi troppo sull’eventuale conclusione del mercato, rispondendo con un secco “Vedremo”. Questo lascia aperta la possibilità che, oltre l’arrivo di Ferro, possano esserci ulteriori movimenti prima della chiusura del mercato. Il Viadana ha completato il roster con una serie di rinforzi importanti, con l’arrivo di Andell Loubser, Ettore Colledan, Matias Frutos Macchi, Sebastien Zaridze e Ratko Jelic. Questi ultimi due sono ritorni molto apprezzati, che aggiungono esperienza e carisma al gruppo. A completare le novità, Lautaro Martin Caro Saisi e Thiago Fernandez Gil, altri due talenti giovani che potrebbero rivelarsi fondamentali per la stagione. La squadra, che nella passata stagione ha conquistato il titolo di vice campione d’Italia, è pronta ad affrontare una nuova sfida in Serie A Elite, con il debutto fissato per l’11 ottobre contro il Mogliano Veneto allo Zaffanella. Prossimo impegno la Supercoppa contro il Rovigo, che si giocherà il 26 settembre a L’Aquila.

Nel frattempo, i Caimani, che giocheranno nel Girone 3 della Serie A, inizieranno la preparazione il 25 settembre, in vista del debutto in campionato, fissato per il 19 ottobre contro il Badia Polesine. Un altro movimento di mercato riguarda Manuel Paternieri, che ha deciso di trasferirsi al Parma, squadra che milita nel Girone 2 della Serie A. La sua partenza ha lasciato un vuoto importante nel reparto dei mediani d’apertura, ma Viadana sembra pronto a superare questo cambiamento con i nuovi acquisti e l’esperienza già consolidata in squadra.