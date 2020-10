Marmirolo, domenica Vittorio Sgarbi con lo spettacolo ‘Raffaello’ al teatro Nuovo

MARMIROLO Vittorio Sgarbi sarà protagonista oggi alle 17.30 al teatro Nuovo con lo spettacolo “Raffaello”, un omaggio che cade a cinquecento anni dalla morte del grande artista. Sgarbi, dopo aver condotto il pubblico in un percorso illuminante dentro le viscere artistiche di Caravaggio, Michelangelo e Leonardo, torna con un nuovo spettacolo su Raffaello. Le magistrali performance di Vittorio Sgarbi han fin qui dimostrato come artisti antecedenti il nostro secolo abbiano fortemente inciso sul nostro modo di percepire il quotidiano in cui siamo immersi. Il quarto protagonista su cui vertono le nuove indagini del Vittorio “Nazionale” è Raffaello Sanzio (1483/1520), genio di cui nel 2020 ricorreranno le celebrazioni dal cinquecentenario della morte. Raffaello è considerato uno dei più grandi artisti d’ogni tempo, la sua opera segnò un tracciato imprescindibile per tutti i pittori successivi e fu di vitale importanza per lo sviluppo del linguaggio artistico dei secoli a venire. Raffaello diede vita ad una scuola, il “Manierismo”, che fece arte “alla maniera sua” e fu un modello fondamentale per tutte le accademie fino alla prima metà dell’Ottocento, ma la sua influenza è ravvisabile anche nei pittori del XX secolo. L’evento, in origine in programma lo scorso 21 marzo e poi spostato ad oggi, è riservato agli abbonati dell stagione teatrale e a chi aveva già acquistato il biglietto nei mesi scorsi. Questo a causa dei problemi organizzativi previsti dalle norme anti-Covid e alla necessaria predisposizione di posti distanziati, che non saranno quelli inizialmente assegnati e numerati. E’ obbligatorio, comunque, confermare la propria presenza al numero 320-4343663.

Paolo Zordan