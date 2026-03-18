Gazoldo degli Ippoliti: I Carabinieri incontrano gli anziani per la prevenzione delle truffe

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI Nel pomeriggio del 17 Marzo, nell’ambito del progetto avviato dall’Arma denominato “ascolto – ascoltiamoci”, presso il Centro Sociale del Comune di Gazoldo degli Ippoliti, i Carabinieri della locale Stazione hanno tenuto un incontro con le persone anziane del posto sul tema della “prevenzione delle truffe”.

L’incontro, tenuto dal Comandante della Stazione CC di Gazoldo, Lgt. Angelo De Gruttola, alla presenza del Responsabile del Centro, Sig. Basilio Lanzini, ha visto una partecipazione numerosa di cittadini ed è stato indirizzato a fornire consigli utili ai partecipanti per la prevenzione di truffe in danno di anziani, riportando come esempi concreti e le tecniche più ricorrenti utilizzate dai malfattori per carpire la fiducia delle fasce cc.dd. “deboli”: dai finti operatori bancari che contattano le vittime chiedendo di bonificare i loro risparmi su un conto di sicurezza fingendo un accesso abusivo al loro conto, ai finti impiegati delle aziende di luce e gas, ai finti Carabinieri che preannunciano un falso incidente causato da familiari per cui occorre pagare una cauzione.

Il comandante della Stazione ha sottolineato l’importanza di allertare immediatamente i Carabinieri, mediante il Numero Unico d’Emergenza 112, nel caso di richieste anomali provenienti da presunti appartenenti alle forze dell’ordine, avvocati, tecnici di società fornitrici di servizi, impiegati di banche, evidenziando che tali categorie di persone non chiedono mai la consegna di soldi in contanti né tantomeno di fare bonifici a chicchessia. E’ stata spiegata altresì l’importanza di denunciare ogni reato, anche tentato, superando quei sentimenti di vergogna e di sconforto che possono colpire le persone anziane in tali casi, aiutando così i Carabinieri ad avere un quadro preciso dell’odioso fenomeno delittuoso.

L’incontro è stata una importante occasione di dialogo tra i Carabinieri ed i cittadini, contribuendo a rendere sempre più solida la vicinanza dei Carabinieri alla comunità loro affidata.