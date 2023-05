Rugby Serie C – Il Mantova si ferma sul più bello: titolo al Cus Pavia (17-23)

CODOGNO (Lo) Il Rugby Mantova si ferma in finale di Conference contro il Cus Pavia. Sul campo neutro di Codogno (Lo), i pavesi vincono 23-17 e si aggiudicano così il torneo riservato alle squadre escluse dalla lotta promozione. Dopo una seconda fase praticamente perfetta, i biancorossi vengono stoppati sul più bello, al termine di una gara comunque intensa e ricca di emozioni.

L’avvio è molto contratto per le due formazioni: vista la posta in palio, un po’ di tensione si fa sentire. E’ soprattutto il giovanissimo Mantova, che paga l’emozione della gara secca e fatica a prendere le misure agli avversari. Le squadre si studiano, c’è equilibrio in campo e nessuna delle due riesce ad avere lo spunto per andare in vantaggio. La sfida finalmente si sblocca ma solo alla metà del primo tempo, con due piazzati che valgono il 3-3. Alla mezzora c’è il primo allungo del Pavia con la meta e la seguente trasformazione per il 10-3. I biancorossi cercano di riordinare le idee, ma pochi minuti dopo, i pavesi aumentano il distacco sul 13-3. Si va al riposo con il Cus in vantaggio, ma il Mantova ha tutto un tempo per tentare di ribaltare il risultato. Si torna in campo nella ripresa, i virgiliani aumentano la pressione e si riportano a -3 coi 7 punti firmati dalla marcatura di Pippa e della perfetta trasformazione di Mori. Il Cus Pavia, però, mantiene la lucidità, non si scompone e allunga nuovamente, prima che la meta di Galafassi e la trasformazione di Dorella riaccendano una speranza di rimonta per il Rugby Mantova. Nel finale, la squadra di coach Giop cerca di andare a segno, ma gli avversari controllano bene: non riesce a pareggiare i conti e cede così con il punteggio di 17-23.