Calcio – L’Atletico Castiglione batte la Voltese (2-1) e vola in Seconda Categoria

CASTIGLIONE L’Atletico Castiglione vince 2-1 la finale play off e festeggia così davanti al proprio pubblico una meritata promozione. La formazione “cadetta” dei Mastini, al primo anno di vita, centra subito il bersaglio grosso e nella prossima stagione giocherà in Seconda. Obiettivo sfumato, invece, per la Voltese (i play off evidentemente sono stregati per le squadre del paese collinare), che esce comunque a testa altissima. Doveva vincere e ci ha provato fino alla fine. Aveva anche chiuso il primo tempo col vantaggio illusorio firmato da Beggi, che è stato però ribaltato nella ripresa dalle reti di D’Amico e Perani. Andiamo in cronaca. La partita inizia con i padroni di casa estremamente determinati a indirizzare immediatamente il match dalla propria parte. L’Atletico Castiglione palleggia meglio, mentre gli ospiti provano a ripartire in contropiede soprattutto con i lanci lunghi dalla difesa. Al 22’, però, la Voltese si porta in vantaggio: punizione dai 20 metri battuta in mezzo da Lo Re, Beggi anticipa tutti di testa e batte Offer alla sua sinistra. Nei minuti successivi, i ragazzi di mister Bontempo prendono il controllo della partita, sfiorando per due volte il raddoppio con Sangermano. I padroni di casa invece non riescono più ad affacciarsi in zona offensiva e soffrono l’iniziativa degli avversari. Il trend della partita sembra indirizzato a favore della Voltese, ma, fortunatamente per l’Atletico, il primo tempo termina con una sola rete di svantaggio.

I ragazzi di mister Vaccari entrano in campo nel secondo tempo con un piglio diverso, pressano alti e non lasciano spazi alle iniziative avversarie. Al 68’, Savi esce dai pali con l’intenzione di controllare il pallone, ma sbaglia il tempo e stende D’Amico in area di rigore. Quest’ultimo, dopo essersi guadagnato il tiro dal dischetto, si fa ipnotizzare dall’estremo difensore, ma riesce a ribattere a rete la respinta in tuffo di testa. Nei minuti successivi, sale la tensione da parte di entrambe le squadre e la partita diventa nervosa e molto frammentata (ne sono la dimostrazione i 16 cartellini gialli). Al 78’, l’Atletico spegne definitivamente le speranze degli ospiti: grande azione corale in zona offensiva, cross con il contagiri di Cappellini da destra e grande conclusione in acrobazia di Perani per il 2-1. Nel finale, la Voltese prova a rendersi pericolosa ma senza mai impensierire seriamente Offer. L’Atletico vince così una finale combattuta e non scontata, legittimando una promozione meritata.