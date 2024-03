Calcio Prima Categoria – Boukaroua, il Pirata man of the match “scippato” di due reti

GOVERNOLO Un impatto devastante, quello di Kamal Boukaroua alla Governolese. Arrivato nel mercato di riparazione dal Curtatone, il bomber ha già messo a segno 8 reti. Due però verranno “cancellate” dal Giudice Sportivo. Nonostante la Governolese abbia battuto 2-0 sul campo il Pralboino, la vittoria è stata portata a 3-0 a tavolino perché i bresciani hanno effettuato 6 cambi invece di 5. E i gol, in questo caso, non vengono contati per la classifica cannonieri. «Anche se il risultato parla chiaro – afferma Kamal – è comunque stata una gara difficile. Siamo rimasti ben presto con un uomo in meno, ma questo non ci ha impedito di rimanere concentrati e di volgere la situazione a nostro favore». «Peccato per i due gol cancellati – prosegue il bomber – . A noi poco importa perché conta vincere». Successo che arriva dopo i passi falsi con Gonzaga e Voluntas Montichiari: «La verità – racconta l’attaccante – è che, in entrambe le situazioni, è stata colpa nostra. Le avversarie non hanno creato tante occasioni rispetto a noi, ma ai bresciani abbiamo concesso troppo. E’ stata una partita difficile per me perché era la prima dopo la contrattura che mi ha messo ko per alcune partite». Il derby con il Porto di domenica, se si giocherà, sarà una vera e propria prova del nove: «Saranno arrabbiati dopo la sconfitta con lo Sporting – avverte – . Per noi è una sfida come tutte le altre: l’obiettivo rimangono sempre i tre punti. Me li aspetto carichi, come noi, e con il coltello tra i denti: per questo sarà una bella sfida». «Vogliamo finire la stagione tra le prime cinque – conclude Kamal – . Guardiamo partita per partita perché manca ancora tanto, quindi qualsiasi cosa può ancora succedere. Vincere il campionato? E’ dura, ma sarebbe bellissimo. Meglio restare umili e con i piedi per terra. Spero di fare più gol possibili: è un obiettivo personale, ma prima di tutto viene la squadra».