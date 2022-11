Calcio Eccellenza – La tripletta di Campagnari rimanda in orbita il Castiglione

Vobarno Partite facili, in Eccellenza, non ce ne sono: lo sa bene il Castiglione, che dopo lo scivolone interno con la Soncinese, ha imparato la lezione contro il Vobarno, compagine pericolante, classifica alla mano, ma tutt’altro che arrendevole. Ad aiutare i mastini, ieri, anche il passo dei giorni migliori: l’intensità era stata la grande assente, assieme alla dea bendata, nel match della domenica precedente. Rammarico tra i valsabbini, che pregustavano un punto d’oro, ma ai punti i rossoblù hanno meritato, se non altro per la mentalità e per la voglia dimostrata in campo. La cronaca: passano meno di centoventi secondi e il Castiglione si porta in vantaggio, con El Ardoudi che serve dalla fascia Campagnari, per l’1-0. Gli ospiti insistono e per poco non trovano il raddoppio, ma alla mezz’ora Seck pareggia i conti su ottimo assist dell’ex Castel d’Ario Boschiroli. L’attaccante di casa, pochi istanti dopo colpisce anche una traversa, ma si va all’intervallo sul risultato di 1-1. Ad inizio ripresa gli ospiti trovano il nuovo sorpasso: uno schema su calcio piazzato permette infatti a Campagnari di firmare il 2-1. Il Vobarno non ci sta, perché non vuole perdere questa partita e al 68’ riesce a pareggiare: Rusconi serve l’assist per il numero nove, che con un gran tiro al volo di sinistro sorprende Segna. A questo punto le due squadre rimangono in dieci nel giro di pochi minuti, perché prima viene espulso Mambrin e poi Taylor, entrambi per doppia ammonizione. Quando ormai la gara sembra destinata a concludersi sul 2-2, il gol del colpaccio aloisiano. I valsabbini si trovano in attacco, con Iossa che dà la palla a Seck, il quale si fa soffiare la sfera. Il Castiglione riparte in contropiede, con Tognazzi che esce dai pali e riesce a spazzare. La palla però finisce tra i piedi di Pasotti, che poi scarica dietro per la conclusione vincente del solito Campagnari. Termina così 3-2: il Castiglione è quarto in classifica, ma è solo a -3 dal primato del Cast Brescia: il sogno, insomma, continua.