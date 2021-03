L’ex insegnante Carmen Simonazzi di Barbasso ha festeggiato i 102 anni

BARBASSO (Roncoferraro) – Traguardo straordinario quello raggiunto, ieri mattina, dall’ex insegnante Carmen Simonazzi , che ha celebrato insieme ai famigliari più stretti un nuovo compleanno a tre cifre: 102 anni. La signora Carmen è nata a Bancole il 21 marzo del 1921. Dopo pochi mesi si trasferì con i genitori a Mantova, dove ebbe modo di stringere amicizia con mons. Boni e mons. Mazzali. Una volta conseguito il diploma di maestra e, in seguito, la laurea in lettere discutendo la tesi con il professore Carlo Bo, fu trasferita alle scuole elementari di Villimpenta, paese dove consolidò le amicizie con colleghe e colleghi. Poco più tardi sposò Annibale Cortesi, andando ad abitare a Garolda di Roncoferraro, nella corte Bugno. La campagna circostante, le rive del Mincio, i pioppeti, i vecchi palazzi e le case nascoste tra la vegetazione furono per Carmen l’ispirazione per iniziare a dipingere. I primi quadri dipinti ad olio ritraevano campi di grano, filari di pioppi, di gelsi e di platani e poi, ancora, la valle di Barbasso, la corte di San Giovanni, la chiesetta di Garolda e Palazzo Cavriani. Trascorse gli ultimi anni di insegnamento alle scuole medie di Roncoferraro avviando generazioni di studenti all’amore per la letteratura e la poesia fino al raggiungimento della meritata pensione. Con la poca vista rimasta continuò tuttavia a dipingere quadri, a leggere e risolvere rebus con l’aiuto della sua immancabile lente d’ingrandimento. Nondimeno a comporre poesie che, rilegate in un fascicoletto, donava alle amiche. La poesia resta l’altra sua grande passione, tanto che ancora oggi ama ripetere a memoria i versi della Divina commedia e di Giacomo Leopardi. Alla signora Carmen l’Amministrazione di Roncoferraro ha fatto pervenire, tramite l’assessore Katia Simeoni , una medaglia celebrativa con sopra inciso lo stemma del Comune. (m.v.)