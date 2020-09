Rugby Top 12 – Il saluto di Gelati al Viadana: “Mi ritiro, ma resterò sempre un tifoso”

VIADANA Il Rugby Viadana e tutto il movimento della palla ovale perdono Nicholas Gelati, che ha deciso di ritirarsi ad appena 24 anni. Il terza linea di Guastalla, come si ricorderà, nella passata stagione ha subito un grave infortunio, ma la decisione di appendere le scarpe al chiodo è arrivata per un latro motivo. «Mi è stato offerto un lavoro – spiega Gelati – prima o poi doveva capitare questa occasione, che non mi sono lasciato scappare. La società ha cercato di trattenermi, ma io avevo già deciso».

Nonostante la giovane età, Nicholas si è fatto apprezzare a Viadana per le sue qualità, prima del grave infortunio al ginocchio rimediato all’inizio della scorsa stagione. «Ho giocato le amichevoli precampionato – ricorda – e solo quindici minuti della gara della prima fase della Coppa Italia contro Reggio Emilia. L’infortunio mi ha stroncato la stagione sul nascere».

Gelati ha dovuto quindi seguire dalla tribuna le partite del Viadana e ha sofferto parecchio a non poter dare il suo contributo alla squadra sul campo. Ma rimane il primo tifoso del team giallonero. «Certo che si soffre a stare fuori – conferma Gelati – ero parte della squadra e avrei voluto essere in campo a dare manforte ai compagni. Ora non sono più un giocatore del Viadana e vedere da spettatore le partite dei miei amici non sarà facile, di sicuro mi verrà un po’ di nostalgia, anche perchè ho cominciato a giocare quando avevo sei anni, il rugby è stata una parte importante della mia vita e in questo club ho passato tantissimi momenti belli. Però, come dicevo, ho colto al volo l’occasione di un lavoro».

Gelati non vivrà quindi da protagonista sul campo l’era Fernandez, ma ritiene che il Viadana col tecnico argentino sia in mani sicure. «Il suo è un curriculum di tutto rispetto – conclude Nicholas – credo sia l’allenatore giusto per far crescere il gruppo e per valorizzare al meglio i tanti giovani che fanno parte del nuovo Viadana. Continuerò a seguire le vicende della squadra per cui farò sempre il tifo».