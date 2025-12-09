Scherma – Spettacolo “rosa” al PalaUnical. Successo finale di Amelie Maiocchi

Mantova Con la sessione femminile si è chiusa la due giorni di spada dedicata alla 2ª Gara Regionale Assoluti, che ha visto una nutrita schiera di atlete ed atleti affrontarsi sulle 18 pedane installate presso il PalaUnical di Mantova.

La seconda giornata della gara del circuito ufficiale della Federazione Italiana Scherma, patrocinata dal Comune di Mantova e realizzata con la collaborazione di Coni Lombardia e Comitato Regionale Lombardia della Fis, ha offerto emozioni a piene mani fino alle due semifinali, estremamente equilibrate, conclusesi entrambe per una sola stoccata di distacco. In una finale tutta brianzola, ha conquistato il podio Amelie Maiocchi (Club Scherma Lame Oro) imponendosi su Giada Incorvaia (Scherma Monza) con un netto 15-8. Hanno completato il podio principale, al terzo posto pari merito, le atlete Virginia Romeo (Scherma Cariplo Piccolo Teatro Milano) e Claudia Accardi (Sala di scherma Società del Giardino).

Delle 117 atlete in pedana, sei spadiste portavano in pedana i colori biancorossi di Mantova Scherma ASD, accompagnate dal maestro Michele Ronconi. La migliore è risultata Vittoria Marcomini (64ª), seguita da Elena Allegretti (85ª) e da Sonia Madini (100ª). Più arretrate Chiara De Sena e Chiara Scarpari, mentre Gaia Deleidi si è ritirata già nella fase a gironi.

A premiare le otto finaliste sono intervenuti Luca Ronconi, presidente di Mantova Scherma ASD, Fabio Madella, consigliere comunale di Mantova con delega allo sport, e Lorenzo Ravazzani, presidente del Comitato Regionale Lombardia Fis.

«Siamo molto soddisfatti – afferma il presidente di Mantova Scherma Luca Ronconi – La kermesse è stata apprezzata da tutti i partecipanti, dirigenti, atleti, tecnici e arbitri. La struttura PalaUnical è veramente prestigiosa per una gara schermistica e il livello in Lombardia, per la spada, è davvero alto».