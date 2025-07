Sci Alpino – Francesca Fanti torna… a casa. Gareggerà per il Cai Mantova

Mantova Una nuova avventura, un ritorno alle origini e al tempo stesso uno slancio verso il futuro. La 26enne sciatrice mantovana Francesca Fanti nella prossima stagione vestirà i colori dello Sci Cai Mantova, società con la quale aveva mosso i primi passi sulla neve prima di trasferirsi in Val di Fassa e approdare nel mondo dei corpi sportivi militari. Dopo alcune stagioni nelle Fiamme Gialle, la Fanti ha scelto di voltare pagina. «Mi sono congedata per essere più libera – racconta – ogni volta che dovevo allenarmi o gareggiare all’estero dovevo prendere ferie e tutto stava diventando sempre più complicato. Ora voglio tornare a gestire la mia carriera in modo più flessibile, scegliendo ciò che davvero conta per me». Una decisione coraggiosa, che apre un nuovo capitolo in una carriera già costellata di risultati importanti. Nel suo palmarès brillano ben 32 vittorie nel circuito Fis, oltre alla prestigiosa partecipazione a una gara di Coppa del Mondo: il 15 febbraio 2020, a Kranjska Gora, Francesca ha realizzato il sogno di ogni atleta, confrontandosi con le migliori sciatrici del mondo. Con lo Sci Cai Mantova, la Fanti non parte da zero, ma da un legame profondo e sincero, quello con la sua terra e con una società che da sempre investe sulla crescita dei talenti locali. «È una grande soddisfazione poter rappresentare di nuovo i colori mantovani – spiega – e mi fa piacere poter condividere la mia esperienza con i più giovani del club».

L’esordio in gara con il nuovo team avverrà già in agosto, nelle competizioni estive in programma in Argentina. Sarà il primo banco di prova per testare la nuova impostazione, lontano dai vincoli burocratici ma con la stessa determinazione di sempre. Per Francesca, il passaggio al Cai non è un passo indietro, ma una scelta di maturità. Una sfida personale, in cui talento, passione e libertà tornano a viaggiare sulla stessa pista.