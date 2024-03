Sci alpino – Sportime e Marmirolo brillano ai Regionali

MANTOVA Da mercoledì 6 a domenica 10 si sono svolti, tra il Passo del Tonale – Ponte di Legno e Temù, i Campionati Regionali delle Alpi Centrali, nel mezzo di una situazione meteorologica pazzesca. Presenti gli atleti mantovani dello Sportime Mantova e dello Sci Club Marmirolo. Tutto ha avuto inizio con lo Ski Cross al Tonale, la nuova disciplina dello sci alpino che sta prendendo sempre più piede vista anche la sua spettacolarità. Si erano guadagnati la qualificazione alla fase finale Emma Brentali, Alberto Malaguti e Oscar Pigozzi dello Sportime e Claudio Doleni dello Sci Club Marmirolo. La giornata è stata lunga visto che era iniziato il periodo delle nevicate e schiarite repentine; le prestazioni degli atleti virgiliani sono state più che soddisfacenti, anche in considerazione dell’alto numero di partecipanti nelle varie categorie. I ragazzi hanno tenuto alto il nome dello sci mantovano con i seguenti risultati.

Campionato Regionale Ski Cross al Passo del Tonale: categoria Ragazzi (120 partenti): 45° Alberto Malaguti; 74° Oscar Pigozzi. Ragazze (80 partenti): 46ª Emma Brentali. Allievi: (99 partenti) 84° Claudio Doleni. Successivamente giovedì 7 marzo hanno preso il via le gare di sci alpino di Gigante e Slalom tra Ponte di Legno e Temù, mentre il programmato SuperG dei Ragazzi è stato annullato per motivi di sicurezza, viste le copiose nevicate e la scarsità di visibilità. Si è svolto invece quello degli Allievi dove l’unico al via, Alessandro Madella, è purtroppo saltato alla penultima porta, tradito dagli attacchi che si sono aperti. I risultati ottenuti, nonostante le avversità del tempo e i continui rinvii di ora in ora, sono stati più che soddisfacenti e hanno evidenziato l’ottima preparazione degli atleti virgiliani, anche nei confronti dei più titolati delle valli. I piazzamenti sono stati un successo per i ragazzi in tutte e tre le categorie rappresentate.

Trofeo Nhoa – Campionato Regionale di Gigante, Slalom e SuperG su pista Casola nera Ponte di Legno e Roccolo Ventura Temù. Categoria Ragazzi (137 partenti), Sportime: Alberto Malaguti 37° in slalom; Oscar Pigozzi 35° in slalom, 59° in gigante. Nicola Nonfarmale 72° in gigante. Ragazze (107 partenti): Emma Brentali (Sportime) 64ª in slalom, 64ª in gigante. Emma Losi (Marmirolo) 67ª in slalom, 68ª in gigante. Alice Bignami (Marmirolo) 68ª in slalom, 70ª in slalom, 70ª in gigante. Allievi (133 partenti): Alessandro Madella (Sportime) 36° in slalom, 46° in gigante. Claudio Doleni (Marmirolo) 92° in gigante. Per gli atleti mantovani è stata sicuramente un’esperienza molto importante che li ha visti confrontarsi con le realtà significative dello sci lombardo sotto il punto di vista tecnico e agonistico. Esperienza che li aiuterà moltissimo nel percorso sportivo intrapreso.

Per tutti, anche per coloro che non si erano qualificati, la stagione si concluderà domenica 24 marzo con i Campionati Provinciali di gigante in programma a Pampeago nell’ambito del Trofeo Città di Mantova – Memorial Ugo Falavigna/Roberto, Lina e Bruno Romualdi, che quest’anno ricorderà anche altre due figure storiche dello sci virgiliano come Valter Malacarne e Mario Bonesini che recentemente ci hanno lasciato. I Campionati ovviamente sono aperti a tutte le categorie e saranno open anche per atleti di altri Comitati e Regioni.