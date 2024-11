Sommer-Merino come Vismara-Brignani: rigore o non rigore?

MANTOVA In Inghilterra gridano allo scandalo, l’Italia invece è come sempre divisa. Il contatto tra il portiere dell’Inter Sommer in uscita e il centrocampista dell’Arsenal Merino non è stato sanzionato dall’arbitro Kovacs mercoledì sera nel match di Champions League. “Sommer esce e coi pugni prende solo la testa di Merino e mai la palla: era rigore (con giallo)” recita la Gazzetta dello Sport. L’episodio ricorda tanto l’uscita a vuoto del portiere della Sampdoria Vismara franato addosso al giocatore del Mantova Brignani senza mai colpire la palla. Anche allora, l’arbitro ha lasciato correre: uniformità di giudizio o doppio errore?