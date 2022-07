Ciclismo – Gli sprint dei Giovanissimi sulle strade di Revere nell’8° “Trofeo Mezzaqui”

Revere La carovana del ciclismo giovanile mantovano fa tappa oggi a Revere, dove è in programma, a partire dalle ore 16, l’8° Trofeo Ferramenta Mezzaqui, appuntamento riservato agli atleti della categoria Giovanissimi con in cabina di regia lo Sporteven del presidente Gianluca Boselli. Al via delle sei gare previste dal copione sono attesi circa 130 atleti e tra loro anche i mantovani del Ciclo Club 77, del Mincio Chiese, dell’Algor Tatobike e ovviamente della società organizzatrice. Saranno presenti i portacolori delle società più prestigiose della categoria provenienti dalla Lombardia, dal Veneto, dal Trentino e dall’Emilia, per cui c’è grande attesa per questa manifestazione che ha sempre riservato forti emozioni agli appassionati di ciclismo giovanile. Il circuito, completamente chiuso al traffico, sul quale si misureranno le promesse del ciclismo nostrano misura un chilometro, da ripetere più volte a seconda della classe: non presenta cambi di pendenza, ma sarà in grado di valorizzare il talento dei corridori più forti. Come nelle passate edizioni, anche quest’anno lo spettacolo è garantito dall’impegno e dalla grinta che i baby sanno sempre mettere nella competizione.

Il programma del fine settimana prevede per domani una sorta di turno di riposo per gli atleti, esordienti e allievi (maschi e femmine), che da martedì a venerdì saranno impegnati a Dalmine (Bg) nei Campionati Italiani su pista.

In gara domani ci saranno invece gli juniores Angelo Monister e Stefano Leali del Team Giorgi, a Treviglio (Bg); l’esordiente Giulia Santella del Team Petrucci a Tarzo (Tv); e gli esordienti e gli allievi del Mincio Chiese in quel di (Tn).