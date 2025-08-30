Tamburello serie A – Fari sulla Coppa Italia: Solferino riparte dal Cinaglio, Castellaro di scena a Rallo

Mantova Archiviato il campionato che ha visto il Castellaro conquistare lo scudetto numero 112, mettendo ko in un’appassionante finalissima il Solferino, riprende nel weekend la Coppa Italia. In campo, per i recuperi della prima e seconda giornata, le squadre impegnate precedentemente nei play off. Nel girone A, dopo la delusione patita a San Paolo d’Argon, primo incontro in anticipo oggi alle ore 15 per il Solferino, dominatore della regular season, che non dovrebbe incontrare difficoltà nella trasferta a Cinaglio. Tutto da seguire invece domani il derby orobico Arcene-Dossena che ci dirà quale sarà l’antagonista del Solferino per la vetta del girone e la qualificazione alla finalissima prevista a Cavriana il prossimo 28 settembre. Nel girone B, anticipo alle 16 per i freschi campioni d’Italia del Castellaro che faranno visita da favoriti alla trentina Rallo. Domani si preannuncia equilibrata Ceresara-Sommacampagna, compagini che si daranno battaglia per diventare la pretendente al passaggio del turno assieme al Castellaro.

Serie B maschile – Recuperi di Coppa Italia domani anche per la serie cadetta, con nel girone A prima gara per il Valgatara, ko nella finale per il titolo italiano contro il Castelli Calepio, che farà visita con tutti i favori del pronostico nel derby al Palazzolo. Più equilibrio in Noarna-Fumane. Nel girone B turno casalingo per il Castelli Calepio che, fresco di titolo italiano, riceverà la trevigiana Fontigo. Trasferta a Cereta invece per il Segno, che ha visto sfuggire nelle semifinali proprio contro gli orobici l’obiettivo promozione.

Serie A femminile – Per quanto riguarda la Coppa Italia, il via è previsto il prossimo 7 settembre, con le squadre suddivise in due gironi di qualificazione da quattro squadre ciascuno ed incontri di sola andata. Nel girone A si daranno battaglia Segno, confermato campione d’Italia, Faedo, Aldeno e Ubisport Ciserano, nel girone B Guidizzolo, Tigliolese, San Paolo d’Argon e Cavrianese. Le vincenti i due gironi si affronteranno nella finalissima prevista a Cavriana il prossimo 28 settembre.

Serie B femminile – Al via domani la Coppa Italia anche per la serie B femminile con le formazioni suddivise in quattro gironi da tre squadre ciascuno, con le vincenti che si affronteranno nella finalissima prevista sempre a Cavriana sabato 27 settembre. Nel girone 1 non dovrebbe avere difficoltà la corazzata Alegra Settime, vincitrice del titolo italiano a San Paolo d’Argon in finale contro il Noarna, nella trasferta a Mazzurega, a riposo la Cavrianese. Nel girone 2 proprio le trentine faranno vista al Capriano del Colle B, con a riposo il Segno. Nel girone 3 favorita la Pieese in casa del Cunevo con turno di riposo per la veronese Monte e a chiudere nel girone 4 favorito il Cavalcaselle in casa del Guidizzolo, con a riposo l’altra compagine del Capriano del Colle A.