Tennis Tavolo serie A1 f – La Brunetti cala il poker sul Quattro Mori e torna a -1 dalla capolista Norbello

Castel Goffredo Come in Coppa Italia è sempre la corazzata Brunetti a prevalere. Nel posticipo della quarta di ritorno al PalaMazzi, Castel Goffredo ha superato in scioltezza per 4-0 il Quattro Mori.

Bernadette Szocs, al rientro dalla CCB Europe 16 Cup, è partita con decisione, portandosi subito sul 5-1. Dopo il 5-2, ha ampliato il vantaggio fino al 9-2. Dal 9-3 ha ceduto due scambi ad Arianna Barani (9-5), ma sul 10-5 ha sfruttato il secondo set-point per chiudere il primo parziale. Nel secondo set, la rumena è partita sul 3-1, per poi allungare sul 7-2 dopo il 3-2. Si è procurata sette palle set (10-3) e ha chiuso alla terza. Anche nel terzo set il gioco non è cambiato: Szocs si è portata sul 5-1, ma ha subito un parziale di due punti da Barani (9-6), poi ha chiuso 11-6. Nicole Arlia ha preso subito il controllo del primo set, portandosi sul 5-0 e vincendo con facilità. Nel secondo parziale, Miriam Carnovale ha recuperato da un iniziale svantaggio di 3-1, mettendo a segno un break dal 3-4 al 7-7. Sul punteggio di 8-8, Arlia ha piazzato lo spunto decisivo, vincendo 11-8. Nel terzo, Carnovale è partita in vantaggio sul 5-2, ma Arlia ha risposto con un parziale di 6-0, portandosi sull’8-5 e chiudendo 11-6 il match. Anastasiia Kolish, con un netto 3-0, ha battuto Margherita Cerritelli. Nel quarto incontro, Arianna Barani, dopo un inizio equilibrato (3-3), ha allungato, portandosi sull’8-3 contro Nikoleta Stefanova, che aveva sostituito Arlia. Sul 10-4, Barani ha sfruttato il sesto set-point. Dopo il cambio di campo, la mantovana è stata sotto 1-3, ma ha recuperato il punteggio (3-3), e poi ha preso il comando 7-5. Sul 9-7, Niko ha chiuso il set con i due punti finali, vincendo 11-6. Nel terzo, Stefanova ha dominato, poi nel quarto ha subito l’allungo di Barani, ma è riuscita a chiudere 11-7. «Era importante vincere per la classifica – afferma coach Alfonso Laghezza – Le ragazze hanno fatto il loro dovere, ma siamo stati anche agevolati dall’aver affrontato un Quattro Mori che non ha schierato Plaian. Obiettivo centrato». In classifica il Norbello è in testa con 14 punti, seguito dalla Brunetti Castel Goffredo con 13, dal Südtirol con 10, dal Quattro Mori con 5, Muravera 4 e Sassari è ancora a 0. Südtirol e Quattro Mori hanno una partita in meno.