Tennis tavolo Serie A1 femminile – La Brunetti brinda alla nuova stagione

CASTEL GOFFREDO La stagione sportiva della Brunetti Castel Goffredo ha preso ufficialmente il via con la consueta cena di inizio anno, un appuntamento diventato ormai una vera e propria tradizione per uno dei club più titolati del tennis tavolo italiano. Oltre sessanta persone si sono ritrovate all’Osteria Selvole di Giuseppe Bettini, per condividere un momento di convivialità alla vigilia dei primi impegni ufficiali. Tra gli ospiti della serata anche alcuni rappresentanti della squadra femminile di Serie A1 campione d’Italia, come la beniamina del pubblico locale Nikoleta Stefanova e il tecnico Alfonso Laghezza, protagonisti attesi della nuova stagione. L’evento ha riunito giocatori, tecnici, dirigenti, sponsor, sostenitori e istituzioni locali, con la partecipazione del sindaco Alfredo Posenato e dell’assessore Fabio Marzocchi. Durante la serata, il sindaco ha voluto sottolineare l’importanza della società nel panorama sportivo locale: «La Brunetti Castel Goffredo rappresenta da anni un’eccellenza non solo sportiva, ma anche sociale per la nostra comunità. È motivo di orgoglio per tutta la città vederla ai vertici nazionali e internazionali. Ci auguriamo che anche questa stagione possa regalare nuove soddisfazioni e titoli, confermando Castel Goffredo come una delle capitali italiane del tennis tavolo». Il presidente Franco Sciannimanico ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che, con passione e dedizione, sostengono il progetto della società castellana: «Ogni anno ripartiamo con entusiasmo, grazie al supporto di chi crede in noi: sponsor, atleti, tecnici, famiglie e istituzioni. Il nostro lavoro non si ferma alla prima squadra: crediamo nella crescita dei giovani, nell’inclusione e nella promozione dello sport come valore. Un grazie particolare va alle aziende che ci affiancano». Le aziende che compaiono con il loro logo sulle maglie: il main sponsor Brunetti Noleggio Gruppi Elettrogeni e Torri Faro – presenti i due fratelli Brunetti, poi Osteria Castelvecchio, Calzitaly, Rima Spa, Zanoni Man, Eurotend, Tvz, Messaggerie del Garda e Beruffi Impianti. Dal punto di vista sportivo, la stagione 2025/2026 si preannuncia ricca di appuntamenti importanti. La formazione femminile di Serie A1 punta ancora una volta a essere protagonista, sia in campionato sia nelle competizioni di Coppa. Il debutto stagionale sarà lunedì per la Supercoppa: le castellane difenderanno il titolo al PalaMazzi (ore 18) con il Quattro Mori. Mercoledì (ore 18.30) la prima di campionato invece a Bolzano, contro il Südtirol dell’ex Gaia Monfardini. La Supercoppa avrà una nuova formula: non saranno infatti i singoli match a determinare l’esito (per esempio 5-2, cinque match vinti da una squadra a fronte di due vinti dall’altra) ma la somma di singoli punti ottenuti dalle giocatrici durante i confronti con formula Swaythling: ogni set arriverà fino a 45 punti (es. 45-44), e la squadra che vincerà due set su tre conquisterà la coppa. Ogni set arriverà fino a 45 punti (es. 45-44), e la squadra che vincerà due set su tre conquisterà la coppa. Le rotazioni obbligatorie ogni 5 punti tra tre titolari per set, con una riserva ammessa solo dopo la prima rotazione, creeranno una vera e propria staffetta tecnica. nche il servizio cambierà dopo ogni scambio, aumentando ritmo e imprevedibilità. Questo nuovo format premia il gioco di squadra, la strategia e la gestione delle energie, offrendo al pubblico un’esperienza inedita, più intensa e spettacolare.