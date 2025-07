Tennis tavolo Serie A1 maschile – New entry in casa Alfa Food: dal Messina ecco Giovannetti

BAGNOLO SAN VITO In questo inizio di estate particolarmente calda, i dirigenti dell’Alfa Food Bagnolese sono già al lavoro per costruire la squadra che affronterà la stagione sportiva 2025/26. La società punta a un mix equilibrato tra giovani talenti ed esperti atleti, con l’obiettivo dichiarato di competere ad alti livelli e centrare i play off. Il progetto tecnico prosegue dunque con decisione, affidandosi a scelte mirate e lungimiranti. Ecco il primo colpo di mercato: si tratta di Tommaso Giovannetti, promettente atleta, fortemente voluto dal club. Classe 2003, arriva dal Top Spin Messina, squadra con cui ha maturato esperienze importanti nel panorama nazionale. Romano residente a Monterotondo, è un attaccante destrorso che ha già collezionato importanti risultati a livello nazionale. Il suo palmarès parla chiaro: medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Assoluti in singolo, doppio maschile e misto, vicecampione italiano Under 21 in singolo e campione italiano nel doppio Under 21. Due le finali scudetto disputate in carriera, a testimonianza di un profilo già ben consolidato nel panorama del tennistavolo italiano. «Sono molto felice di entrare a far parte dell’Alfa Food Bagnolese – ha dichiarato Giovannetti – Conoscevo già alcuni membri della società e dopo aver parlato con Cristina Semenza e altri dirigenti ho percepito grande entusiasmo e serietà. Le impressioni sono state subito positive e la scelta è stata naturale. Affronteremo una stagione difficile, ma penso che siamo una squadra completa, in grado di competere per un posto tra le prime quattro». La società, al terzo anno in A1, e il main sponsor Alfa Food puntano in alto… E anche i tifosi già sognano: «L’obiettivo dei play off è ambizioso ma alla nostra portata. Possiamo ambire ai primi posti della classifica. Darò il massimo per aiutare il gruppo e onorare questa maglia. Non vedo l’ora di cominciare gli allenamenti, sono molto carico per questa nuova sfida». La stagione 2025/2026 è alle porte, e a Bagnolo l’entusiasmo è già alle stelle.