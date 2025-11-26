Volley B2 femminile – Le ragazze terribili del Viadana hanno fatto cinquina sotto rete e ora sognano il colpo nel “tempio” PalaPanini

Viadana Cinque successi consecutivi hanno proiettato il Viadana nei piani alti del girone E della Serie B2 femminile di volley, riscattando un avvio di campionato complicato segnato dalle due sconfitte con Pavia e Soliera. La risposta del sestetto rivierasco guidato da Francesco Sgarbi, affiancato dal vice Simone Natali, è stata solida e convincente: la squadra ha scalato rapidamente la classifica fino ad approdare al terzo posto, a quota sedici punti, e ora guarda dall’alto un gruppo folto di inseguitrici. Davanti restano soltanto Soliera e Modena Volley, entrambe a quota ventuno e protagoniste fin qui di un cammino impeccabile. Ed è proprio Modena il prossimo ostacolo sulla strada delle viadanesi, attese sabato da una trasferta di prestigio e grande fascino al PalaPanini, un tempio della pallavolo. Un match ricco di significati, che arriva nel miglior momento stagionale del gruppo rivierasco, capace nelle ultime settimane di esprimere una pallavolo continua, coraggiosa e tatticamente più matura.

Il filotto di vittorie è arrivato contro avversarie di valore: San Damaso, Persicetana, Collecchio, Diavoli Rosa Brugherio e Guffanti Group Milano sono state tutte superate con un approccio determinato, frutto di un’identità tecnica sempre più definita e di una gestione più attenta dei momenti chiave delle gare. Un percorso che ha dato fiducia e ha permesso al gruppo di prendere finalmente ritmo. Coach Sgarbi non si lascia però trasportare dall’entusiasmo. «Se siamo stati capaci di centrare cinque successi consecutivi – osserva – è perché siamo stati bravi a guardare sempre alla partita successiva, senza preoccuparci troppo della classifica. Sicuramente trovarci in questa posizione fa piacere, ma sappiamo perfettamente che le due squadre in vetta sono super attrezzate. Il nostro obiettivo è continuare a migliorare quegli aspetti tecnici che ci permetteranno di restare competitivi». Una crescita costante, che la squadra sta affrontando con pragmatismo. «La classifica la guarderemo seriamente solo a fine marzo» conclude Sgarbi, sottolineando come il percorso sia ancora lungo e ricco di insidie. Sabato, intanto, le ragazze viadanesi calcheranno il “sacro” parquet del PalaPanini, un palcoscenico che da solo basta ad alzare la pressione, ma anche le motivazioni. E il Viadana, in questo momento, arriva all’appuntamento con il passo delle squadre che hanno trovato la propria strada.