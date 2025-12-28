Volley B2 femminile – Viadana alla sosta col sorriso

Viadana Il Viadana ha salutato il 2025 con un successo netto e convincente ottenuto al PalaFarina prima delle festività. La formazione guidata da Francesco Sgarbi e Simone Natali si è imposta 3-0 sulla Nordmeccanica Vap Rottofreno, confermando il percorso positivo costruito nella prima metà di stagione. Le rivierasche sono attualmente terze in classifica nel gruppo E con 24 punti, gli stessi dell’Universo Pavia, a nove lunghezze dalla capolista Soliera. Alla ripresa del campionato, sabato 10 gennaio, le viadanesi faranno visita al Certosa Pavia, fanalino di coda della categoria. Una trasferta insidiosa proprio perché arriva dopo la sosta. «Le partite dopo la pausa sono sempre delicate – avverte coach Sgarbi -. In questi giorni dovremo lavorare forte in palestra per farci trovare pronti a un impegno che non va sottovalutato. Il Certosa è una squadra giovane, ha faticato ma può contare su alcune individualità interessanti. Dovremo disputare una gara solida, senza cali di concentrazione, per non farci sorprendere». Il Viadana guarda dunque al 2026 con fiducia, consapevole dei propri mezzi e deciso a restare stabilmente nelle zone alte della classifica.