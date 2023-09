Si ritrovano a quarant’anni esatti dal primo giorno di superiori

HINTERLAND – Le loro strade si erano divise, ma sempre unite nel cercare di non disperdere quel patrimonio di amicizia che la scuola ha loro regalato. E così si sono ritrovate, dopo 40 anni, per festeggiare l’inizio del percorso di studio delle superiori cominciato nel 1983. Sono le studentesse della “mitica” 1ªF dell’istituto professionale per il commercio “I. Bonomi” di Mantova, che hanno celebrato questo importante anniversario presso l’osteria “Al Bolide” di Mantova. Superfluo dire che la rimpatriata si è subito trasformata in un revival ricco di emozioni, aneddoti e fatti divertenti di un trascorso giovanile ormai lontano anche se non traspare in ognuna di loro. Tutto è partito da una vecchia foto riaffiorata sistemando un cassetto di casa: scintilla che in Laura Giorgi e Stefania Sattin ha fatto scattare in automatico la macchina della ricerca delle vecchie compagne con cui avevano condiviso i momenti più belli dell’adolescenza scolastica. Un lavoro certosino tramite passaparola con amici e conoscenti e il “setaccio” dei social che alla fine ha permesso loro di rintracciare quasi tutte le loro compagne di classe, sparse non solo nel Mantovano, ma anche fra le zone di Verona, Cremona e Brescia. Tra una portata e l’altra le amiche hanno rivissuto con allegria e un inevitabile pizzico di nostalgia gli anni 80 e in particolare i ricordi delle mattine scandite dalla campanella. Una serata dove non sono mancate le sorprese, come la proiezione di un video sulla storia della classe e il videomessaggio arrivato dall’affezionato professore di italiano e storia Carlo Benfatti. Il gruppo “rosa” era composto da Laura Giorgi, Stefania Sattin, Barbara Curti, Cinzia Calgaro, Daniela Selva, Laura Gatti, Simona Maffezzoli, Monia Battaglioli, Nadia Corso, Simona Bronzatti, Tonia Maggio, Simona Cappelli, Anna Castellini, Caterina Venturini, Maria Lucchi, Paola Betti, Stefania Scaglioni, Mery Gandellini, Maria Rosa Cavaletti, Anna Michelini, Maria Teresa Bottazzi, Roberta Quaini. Le amiche si sono salutate con la ripromessa che la serata di venerdì sia solo la prima di una lunga serie.

Matteo Vincenzi