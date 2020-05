Volley femminile – Moglia rinuncia alla Serie C

MOGLIA La dirigenza dell’Ariolas Moglia ha deciso per la prossima stagione di rinunciare a disputare la serie C femminile dell’Emilia Romagna. Dopo una sola stagione, il club mantovano opta per tornare nella categoria inferiore ed è in contatto con diverse società per scambiare il titolo. Sotto la regia tecnica di Gianni Baratella, il sestetto mantovano era impegnato nel girone B e quando la stagione si è conclusa in anticipo per l’emergenza Coronavirus, aveva racimolato 26 punti come le bolognesi dell’Argelato.

«Facciamo dunque un passo indietro – spiega il diesse Losi – nel senso che ripartiamo dalla serie D. Decisione non solo riconducibile all’aspetto economico, dovuto anche alla crisi seguita all’emergenza sanitaria, bensì al fatto che le ragazze non hanno dato per la prossima stagione la loro disponibilità. Ci siamo presi del tempo per valutare la situazione e alla fine abbiamo deciso di rinunciare a continuare in serie C. Si riparte dal torneo inferiore, che affronteremo con un organico composto da ragazzine. Puntiamo sulla collaborazione con altre società anche per il settore giovanile e per quanto riguarda il titolo di serie C, siamo in contatto con sodalizi che hanno preso parte al torneo di D. Scambieremo, tanto per farla breve, la categoria quando avremo individuato il club col quale concludere la trattativa. Poniamo dunque le basi per il futuro, facendo soprattutto affidamento sulle giovanissime, anche per contenere i costi di gestione, con l’augurio che la Fipav del Crer aiuti le società con varie agevolazioni meglio affrontare il problema economico. Il tecnico Baratella non resta e lo ringraziamo per quanto ha fatto e dato al Moglia».

Il comportamento delle ragazze dell’Ariolas sin quando si è giocato è stato davvero esemplare: «Teniamo presente che abbiamo affrontato da neopromossi il torneo – conclude Losi – Come dirigenti eravamo ampiamente contenti e i risultati c’erano. Se il campionato fosse andato avanti, sino dunque alla sua naturale conclusione, ritengo che la squadra avrebbe avuto tutte le carte in regola per togliersi qualche altra soddisfazione e per riuscire a migliorare sia il bottino di punti sia la posizione in classifica».