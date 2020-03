Volley – Longhi (Volta): “Garantire ai ragazzi l’attività sportiva”

VOLTA MANTOVANA Una ventata di ottimismo, in un periodo davvero complicato per tutti. Il presidente della Pallavolo Volta, Sergio Longhi, manda un messaggio di speranza: «Lo sport non finisce – assicura – troveremo insieme le soluzioni per ripartire. Quando l’emergenza sanitaria sarà finita, e mi auguro il prima possibile, saremo tutti più positivi».

I vertici della Fipav non hanno ancora deciso cosa sarà di questa stagione e le società, quindi, restano alla finestra. «Tutti noi della famiglia Volta stiamo bene – continua Longhi – ed è già una bella notizia. Lo staff tecnico ha assegnato alle ragazze una tabella di esercizi a casa, giusto per dare un minimo di continuità al lavoro svolto in precedenza, nell’eventualità, per me ormai remota, che la stagione dovesse riprendere. Tutto, dal chiuso delle nostre case, sembra lontano e ovattato. Aspettiamo che la Federazione prenda decisioni definitive per capire come muoverci e iniziare, eventualmente, a programmare il futuro. Come lo immagino? Non così terribile. Certamente ci sarà un problema legato agli sponsor, che chiedono visibilità e questa ce l’hanno solo se la squadra gioca. Se il meccanismo si interrompe, come è successo, bisognerà trovare dei correttivi. Unire gli sforzi, quindi l’aggregazione tra più società, potrebbe essere una soluzione. Ci sarà, probabilmente, un ridimensionamento globale, di cui tutte le componenti, dai dirigenti ai giocatori, dovrà prendere atto. Mi capita, quando esco per fare la spesa, di passare davanti alle due palestre che stanno sorgendo in paese, è bello vedere come il Comune si adoperi per offrire ai ragazzi spazi per fare sport. E noi, come Pallavolo Volta, vogliamo dare il nostro contributo. Lo sport deve ripartire. Le buone intenzioni ci sono, quando tutto sarà finito, troveremo il modo».