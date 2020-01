Piscine Dugoni, una giornata di apertura per conoscere le attività e per sostenere la Fondazione Cristiano Tosi

MANTOVA Sarà una giornata a scopo benefico tra acqua, terra e benessere quella che si terrà domenica 12 gennaio dalle 10 alle 16 al Centro Natatorio Sportivo Comunale “Dugoni” di Mantova in viale Monte Grappa 8. Negli orari di apertura si potranno vedere e provate tutte le attività, dal nuoto in piscina, fino al fitness in palestra. Si potranno chiedere informazioni sui programmi del Centro per tutto il 2020. Con l’acquisto del biglietto di 5 euro gli utenti riceveranno un kit ricco di gadget e sarà possibile partecipare alla pesca benefica in favore della Fondazione Cristiano Tosi. E’ previsto un premio sicuro dal valore superiore rispetto a quello pagato. “In tanti hanno aderito all’evento benefico che si terrà in favore della fondazione Cristiano Tosi, che opera nel campo della disabilità – ha sottolineato Teresa Abbruzzese dell’Area Manager di Sport Management -. Nel corso della giornata sono state programmate attività di fitness in sala corsi e fitness in acqua della durata di 30 minuti, in modo da far provare tutte le attività proposte dal Centro”. Info: 0376 367572.