Calcio Serie B: AVELLINO-MANTOVA 0-0 (aggiornamenti live)

AVELLINO Buon pomeriggio dallo stadio Partenio. Dopo quattro sconfitte di fila il Mantova è costretto a fare risultato, pena l’esonero quasi certo di Davide Possanzini. Di fronte ai biancorossi, privi dell’infortunato Falletti, c’è il neopromosso Avellino di Raffaele Biancolino, che con il Cesena divide il quarto posto in classifica. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

AVELLINO-MANTOVA 0-0

AVELLINO (3-4-2-1): lannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori (75′ Crespi), Palmiero (80′ Palumbo), Kumi, Cagnano (75′ Milani); Insigne (46′ Besaggio), Biasci; Lescano (46′ Russo). A disp.: Daffara, Gyabuaa, Armellino, Sounas, Pancio, Enrici, Manzi. All.: Biancolino.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli, Castellini, Cella, Bani (73′ Mantovani); Paoletti (30′ Majer), Artioli, Trimboli; Bragantini (46′ Marras), Bonfanti (63′ Mancuso), Caprini (63′ Ruocco). A disp.: Andrenacci, Mensah, Wieser, Galuppini, Fedel, Pittino, Maggioni. All.: Possanzini.

ARBITRO: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta (assistenti: Ceolin di Treviso e Emmanuele di Pisa; addetto al Var: Serra di Torino).

RETI:

NOTE: Ammoniti: Caprini, Palmiero, Bani. Calci d’angolo: 6-6. Recupero: 3′. Spettatori: 9.913 (150 ospiti) per un incasso di 122.375,30 euro

Secondo tempo

87′ Sofferenza per il Mantova che in un minuto rischia il tracollo. Ma un super Festa tiene a galla i suoi.

86′ Doppia occasione per l’Avellino prima con Biasci che tutto solo si divora il vantaggio. E poi con Kumi che calcia addosso a Radaelli.

80′ Sia Mantova che Avellino terminano i cambi a disposizione.

78′ Ritmi che si abbassano e squadre lunghe. Mantova che controlla il gioco e Avellino che attende di ripartire in contropiede. Campani comunque pericolosi appena accelerano.

72′ Ammonito anche Bani, che nel fermare Besaggio si infortuna al femorale. Al suo posto entra Mantovani.

70′ Gioco interrotto. Fontanarosa si accascia a terra dopo un contrasto con Trimboli.

63′ Possanzini mette mano alla panchina e manda in campo Mancuso e Ruocco, di rientro dopo più di un mese di assenza, al posto di Bonfanti e Caprini.

61′ Gol dell’Avellino siglato da Besaggio, ma l’azione era nata da un fallo di Russo ai danni di Castellini. Allegretta, dopo un check al Var, annulla la rete.

60′ Risponde il Mantova con l’imbucata di Majer per Bonfanti. L’attaccante sterza e calcia, ma addosso a Fontanarosa.

59′ Contropiede velenoso dell’Avellino con Kumi che serve Missori e palla sull’esterno della rete.

57′ Primo ammonito della gara: si tratta di Caprini.

56′ Deviazione di Iannarilli che finisce a fil di palo. Mantova vicinissimo al vantaggio ma sfortunato. Azione nata dal cross di Radaelli poi deviato in corner.

53′ Lupi che spingono adesso alla ricerca del vantaggio. Questa volta ci prova Russo a centro area, conclusione centrale tra le braccia di Festa.

50′ Azione prolunga dell’Avellino che si rende pericoloso con Palmiero. Il capitano mira il sette dalla distanza, serve il super intervento di Festa a negare il vantaggio ai padroni di casa.

48′ Si riprende.

47′ Gioco interrotto, Radaelli a terra dopo un duro fallo subìto da Fontanarosa.

46′ Mantova che esce bene dagli spogliatoi. Caprini va via sulla sinistra e calcia dalla distanza. Ma la conclusione finisce alta sopra la traversa.

46′ Subito un cambio per Possanzini che inserisce anche Marras al posto di Bragantini.

46′ Inizia la ripresa.

Primo tempo

48′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

47′ Mantova in avanti con Artioli che cerca il sette, ma Iannarilli non si fa sorprendere.

45′ Ultimi 3′ di recupero.

43′ Azione personale di Caprini che rientra e calcia sul secondo palo. Iannarilli è attento e respinge con i pugni.

42′ Ancora in avanti l’attaccante che, a tu per tu con Festa si fa ipnotizzare. Ma il bomber biancoverde era partito in fuorigioco.

41′ La risposta dell’Avellino arriva con Lescano, servito al limite da un compagno. La conclusione termina di poco a fil di palo.

37′ Una grande mezz’ora del Mantova. Ma siamo alle solite, diverse occasioni create ma nessuna concretizzata.

33′ Tiro a giro insidioso di Radaelli e manona di Iannarilli a prolungare la sfera in angolo.

31′ Contropiede pericoloso del Mantova con Trimboli che liscia la sfera e sciupa il possibile vantaggio.

31′ Rientra Artioli invece.

30′ Paoletti non ce la fa, Possanzini è costretto ad inserire Majer.

29′ Si riprende. Mantova in 9.

26′ Gioco interrotto per uno scontro tra le teste di Artioli e Paoletti. Entrambi a terra. Ad avere la peggio è Paoletti, con una vistosa ferita sulla tempia.

24′ Castellini salta a vuoto, Biasci ringrazia e calcia al volo. Palla a fil di palo. Avellino pericoloso.

22′ Cross di Artioli sulla sinistra per Bragantini, ma l’attaccante commette fallo ai danni di un difensore avversario e Allegretta ferma il gioco. Sarà calcio di punizione in favore dei padroni di casa.

20′ Mantova in controllo e Avellino che subisce la pressione dei biancorossi. Altra occasione virgiliana con Radaelli che tenta la botta dalla distanza. Iannarilli afferra la palla.

17′ Conclusione dalla distanza di Bragantini sul secondo palo. Iannarilli c’è e para senza problemi.

13′ Buon Mantova in questo avvio. Altro angolo conquistato e palla nel mucchio, ma la difesa campana spazza senza fronzoli.

10′ Primo corner della gara in favore dei biancorossi. Sugli sviluppi palla sui piedi di Radaelli e botta che Iannarilli respinge con i piedi.

9′ Mantova che riparte in contropiede con Caprini. L’attaccante, servito a limite area, dribbla con una serie di finite l’avversario e calcia in porta. Iannarilli devia in angolo.

5′ Irpini pericolosi in avvio, ma per ora la difesa biancorossa regge l’urto anche se a fatica.

2′ Avellino subito in avanti con il cross di Cancellotti sulla destra per il colpo arretrato di Insigne. Palla oltre la linea di fondo.

1′ Si comincia. Mantova che attaccherà da destra a sinistra. Avellino da sinistra a destra.

Pre gara

Saranno i virgiliani a battere il calcio d’inizio. Tutto pronto per il fischio d’inizio.

Squadre in campo: Avellino con la tradizionale casacca verde, Mantova in bianco con banda rossa.

Lo speaker ha appena letto le formazioni e si attende l’ingresso delle squadre in campo.

Spettacolare il colpo d’occhio del Partenio, stadio vecchio stile. Gremita la curva avellinese, mentre i tifosi mantovani sono circa 150.

Il campo viene innaffiato dai getti.

Possanzini rimescola ancora le carte. La novità questa volta è Paoletti, per la prima volta titolare. Sulla sinistra torna Bani, mentre Castellini affianca Cella al centro della difesa. Altro ritorno dal primo minuto è quello di Radaelli sulla destra. Ennesima panchina per Majer. Davanti Bonfanti punta centrale affiancato da Bragantini e Caprini.

Splende il sole al Partenio di Avellino. Squadre in campo per il riscaldamento sul terreno in erba sintetica che tanta fortuna non ha mai portato al Mantova.