Mantova Summer Festival, 45 mila spettatori tra Piazza Sordello e l’Esedra di Palazzo Te

MANTOVA Si è chiusa il 5 settembre con uno straordinario concerto della sacerdotessa del rock PATTI SMITH l’edizione 2024 del MANTOVA SUMMER FESTIVAL, l’appuntamento estivo con la grande musica e gli spettacoli dal vivo organizzato da Mister Wolf in collaborazione con il Comune di Mantova e il contributo di Regione Lombardia.

Con 45 mila spettatori arrivati a Mantova per le 13 serate in programma, il MANTOVA SUMMER FESTIVAL si conferma fiore all’occhiello dei festival italiani, grazie a una formula vincente che ruota attorno a due fattori fondamentali: le location di grande valore storico, artistico e culturale e gli eccellenti nomi dei protagonisti, dai grandi artisti musicali italiani (come Umberto Tozzi, Mahmood, Giorgio Panariello, Marco Masini, i CCCP, Roberto Vecchioni, Loredana Bertè, Antonello Venditti) ai più ricercati ed esclusivi eventi internazionali (vedi alla voce Simple Minds, Greta Van Fleet, Diana Krall, Massive Attack e Patti Smith), passando per gli incontri dal taglio culturale come nel caso della conferenza-spettacolo di Paolo Crepet.

Come da tradizione la città di Mantova ha accolto anche quest’anno, tra luglio e settembre, migliaia di persone in arrivo da tutta Italia e dall’estero ospitandole in due location che è impossibile non definire eccezionali e che hanno aggiunto fascino alle esibizioni in cartellone: Piazza Sordello, il salotto nel cuore della città dei Gonzaga, e l’Esedra di Palazzo Te, nell’incanto del giardino di uno dei Palazzi più affascinanti e ricchi di storia del nostro patrimonio.

Il Sindaco, Mattia Palazzi, commenta: “È stata una stagione straordinaria, per qualità e numeri e per indotto economico su alberghi, bar e ristoranti. Non ci fermiamo, siamo già al lavoro per la prossima estate”.

“Il concerto di Patti Smith ha dato degna chiusura a un’edizione straordinaria del Mantova Summer Festival – dice Fulvio De Rosa, head manager di Mister Wolf – Siamo immensamente soddisfatti dei risultati raggiunti, sia per quanto riguarda il cartellone che abbiamo proposto in questa edizione, sia per l’entusiasta risposta del pubblico. Grazie a un grande lavoro di squadra e alla collaborazione con l’amministrazione comunale, abbiamo dato vita a un evento unico, che si distingue nel panorama dei festival estivi per un’armonica combinazione tra la qualità della programmazione e l’esclusività dei luoghi in cui si svolge. Un riconoscimento condiviso anche dagli artisti, di cui molti internazionali, che sono stati protagonisti sui palchi di Piazza Sordello e Palazzo Te. Siamo onorati di poter ulteriormente avvalorare, con i nostri eventi, la legittimazione di Mantova fra le città che maggiormente offrono cultura.

Durante la stagione invernale saremo impegnati come Mister Wolf con la rassegna Mantova Live Theatre al Teatro Sociale, che già presenta una programmazione di circa una trentina di spettacoli, oltre a una serie di appuntamenti al PalaUnical. Perché per noi è sempre un piacere poter tornare qui, rafforzando un legame con la Città che si consolida di anno in anno e che un po’ ci fa sentire cittadini d’ adozione”.

Neppure la pioggia ha fermato la sacerdotessa del rock PATTI SMITH: la cantautrice, poetessa, scrittrice, fotografa e pittrice ha incantato Mantova con Picasso and The Sea, concerto organizzato in collaborazione con Fondazione Palazzo Te, che si è tenuto nel giorno dell’inaugurazione della mostra Picasso a Palazzo Te. Poesia e Salvezza (curata da Annie Cohen-Solal e prodotta dalla Fondazione Palazzo Te con la collaborazione del Museo Nazionale Picasso di Parigi e della famiglia dell’artista). L’evento si è tenuto eccezionalmente al PalaUnical, a causa delle avverse condizioni meteo verificatesi nella giornata del 5 settembre. Sul palco insieme ai suoi musicisti, Patti Smith ha regalato a Mantova uno show indimenticabile, in un viaggio emozionale tra musica e poesia.

Una conclusione eccellente per il MANTOVA SUMMER FESTIVAL che dopo i concerti di luglio in piazza Sordello da fine agosto ha dato il via alla sua seconda parte nell’atmosfera più intima e avvolgente dei giardini dell’Esedra di Palazzo Te, per ospitare lo spettacolo, tra battute e canzoni, di GIORGIO PANARIELLO e MARCO MASINI e l’ultima data del tour “In FEDELTÀ la LINEA c’è” dei CCCP – FEDELI ALLA LINEA, tra gli eventi più attesi dell’estate italiana.

Non poteva che essere uno spazio così importante come l’Esedra di Palazzo Te ad ospitare ROBERTO VECCHIONI, una vera eccellenza del panorama musicale italiano che ha portato sul palco il suo “Tra il Silenzio e il Tuono Tour”, che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario in vetta nella classifica della narrativa italiana.

LOREDANA BERTÈ, l’artista più ribelle d’Italia è arrivata a Mantova per festeggiare il “RIBELLE – SUMMER TOUR 2024”, un inno alla libertà e alla sua lunga storia davanti ad un pubblico di fan che l’hanno amata e abbracciata facendole sentire tutto il loro affetto.

Il MANTOVA SUMMER FESTIVAL non è stato solo musica come ha mostrato lo psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano PAOLO CREPET, protagonista sul palco con la sua conferenza spettacolo ‘Mordere il Cielo’.

Dopo di lui, il sold out di ANTONELLO VENDITTI, arrivato in città per una delle date del suo tour che festeggia i 40 anni dell’uscita di “Cuore”, album che raccoglie brani diventati ormai parte della storia della musica italiana, nella loro attualità, ed inni generazionali come “Notte prima degli esami”.