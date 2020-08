Viadana, ruba portafogli al cimitero: denunciata dai Carabinieri

VIADANA Proseguono senza sosta le attività dei Carabinieri della Compagnia di Viadana relative ai vari furti commessi nelle ultime settimane; furti di vario genere, da quelli in abitazione, alle borse lasciate sulle auto in sosta, a quelli di collanine sottratte attraverso la cosiddetta “tecnica dell’abbraccio”. Proprio ieri infatti i Carabinieri di Viadana avevano comunicato il deferimento all’Autorità Giudiziaria di Mantova di una ragazza classe 1990, nata a Piacenza e residente a Casalmaggiore, per un furto perpetrato mediante “la tecnica dell’abbraccio”.

Oggi invece viene comunicato il deferimento di un’altra ragazza, per il furto di due portafogli avvenuto presso il cimitero di Buzzoletto ai danni di una viadanese, classe 1962, soltanto pochi giorni fa.

La vittima, presentatosi il giorno stesso presso la caserma di Viadana per sporgere formale querela, ha raccontato ai militari che mentre stava facendo visita ai suoi cari al cimitero, notava una ragazza che alle spalle le sottraeva velocemente due portafogli dalla borsa, per poi dileguarsi velocemente. La donna spiegava anche che aveva tentato di inseguire la ladra, ma questa era salita rapidamente a bordo di un’autovettura, una Volkswagen Golf, ripartendo poi a folle velocità.

Nella concitazione del momento nessuno era riuscito a prendere il numero di targa dell’autovettura. All’interno del portafoglio diversi contanti, oltre che i soliti documenti e le carte di credito; oltre al danno patrimoniale anche la seccatura di dover chieder il duplicato dei vari documenti e proceder al blocco delle carte di credito.

Appena ricevuta la denuncia i Carabinieri della Stazione di Viadana, coordinati dal Maresciallo Maggiore Massimiliano Burroni, hanno dato via all’attività investigativa; come nel precedente caso della “tecnica dell’abbraccio”, anche in questa circostanza molto pochi erano gli elementi disponibili, in quanto nessun testimone era riuscito a dare qualche informazione utile, ad esempio riguardo la targa dell’auto o il modello.