Calcio Serie C: MANTOVA-PADOVA 0-2 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buon pomeriggio dallo stadio Martelli di Mantova. Turno infrasettimanale per i biancorossi di mister Troise, che ospitano una delle favorite alla promozione in B: il Padova. Match complicato sulla carta, anche se i veneti non stanno attraversando un periodo brillante, ma il Mantova deve riscattare il ko di Carpi. Quattro novità in casa virgiliana: Panizzi, Saveljevs, Di Molfetta e Zigoni, quest’ultimo al debutto dal primo minuto. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-PADOVA 0-2

MANTOVA (4-3-3): Tosi; Bianchi, Checchi, Zanandrea (28′ Baniya), Panizzi; Saveljevs, Gerbaudo, Di Molfetta; Guccione; Zigoni, Cheddira. A disp.: Tozzo, Silvestro, Milillo, Militari, Zappa, Zibert, Ganz, Sane, Mazza, Pinton, Lucas. All.: Troise.

PADOVA: Vannucchi; Germano, Rossettini, Kresic, Gasbarro; Saber, Hallfredsson, Ronaldo; Chiricò, Cissè, Bifulco. A disp.: Dini, Burigana, M. Mandorlini, Jelenic, Biancon, Vasic, Firenze, Biasci, Andelkovic, Pelagatti, Curcio. All.: A. Mandorlini.

ARBITRO: Cristian Cudini di Fermo (assistenti: Melchiorre di Orvieto e Trasciatti di Foligno)

RETI: 4′ Cissè, 16′ Bifulco

NOTE: Calci d’angolo: 5-1

Primo tempo

30′ Squillo biancorosso: cross di Saveljevs e colpo di testa di Guccione alto.

28′ Zanandrea non ce la fa a proseguire. Al suo posto entra Baniya, che fa così il suo debutto stagionale.

28′ Primo angolo per il Padova, che si affida alle ripartenze. Intanto è a terra Zanandrea.

24′ Conclusione rasoterra di Guccione leggermente deviata da un difensore in corner.

20′ Il Mantova ha accusato il colpo. Prova a farsi avanti ma con scarsa lucidità.

17′ Partenza da incubo per il Mantova, infilato due volte sugli unici due affondi del Padova.

16′ Raddoppio del Padova. Buco di Zanandrea che libera Saber sulla destra, cross al centro e Bifulco a due passi dalla porta appoggia in rete.

9′ Buona reazione del Mantova che cerca immediatamente il pareggio.

7′ Secondo angolo per il Mantova: sul traversone dalla bandierina Checchi colpisce di testa ma non inquadra lo specchio.

5′ Cissè, ingaggiato nell’ultimo giorno di mercato, è all’esordio col Padova.

4′ Padova in vantaggio alla prima occasione: Chiricò lavora bene il pallone sulla sinistra, crossa al centro dove Cissè in mezzo tuffo beffa Tosi nell’angolino.

3′ Grande agonismo in questi primi minuti. Si preannuncia una partita tesa e su ritmi alti.

2′ Mantova in avanti. Primo corner del match.

Il Padova batte il calcio d’inizio. Si comincia.

Squadre in campo. Mantova in maglia bianca con banda rossa, Padova in nero con bordi gialli fosforescenti. Prima del calcio d’inizio un minuto di silenzio in memoria di Andrea Corbari, il grande tifoso del Mantova scomparso la scorsa settimana. Per lui anche uno striscione sul lato distinti: “Buon viaggio ultras… Scopaz vive”.

Cambio dell’ultima ora nelle fila del Mantova: in fase di riscaldamento si è infortunato Milillo. Al suo posto c’è Zanandrea.