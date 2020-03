Arrivati nuovi respiratori. Fiasconaro (M5S): “Devono essere immediatamente distribuiti agli ospedali”

MILANO – Questa mattina, 18 marzo, la Croce Rossa italiana ha fornito 40 nuovi respiratori alla Lombardia presso i padiglioni dove è in costruzione una terapia intensiva da circa 400 posti.

Lo stesso Gallera ha dichiarato che ne arriveranno altri 200 grazie alla Protezione civile.

“Contiamo però che questi dispositivi salvavita siano al più presto operativi senza attendere neanche un giorno e che siano distribuiti prioritariamente ai presidi pubblici in maggior sofferenza, a partire dalle province più colpite dal Coronavirus – ha detto Andrea Fiasconaro, consigliere regionale M5S -. I nostri medici e infermieri stanno facendo un sacrificio enorme, serve garantire un utilizzo efficiente ed efficace della strumentazione in arrivo. Coma ha avuto modo di spiegare Luigi Di Maio partirà un altro volo cargo per la Cina che porterà in Italia altri 100 ventilatori polmonari e almeno altri 2 milioni di mascherine, in parte già acquistate dalla Protezione Civile e dal commissario straordinario per le strutture ospedaliere, in parte oggetto di donazioni. Dalla Germania sono in arrivo oltre 1.500 tute mediche. La Lombardia e il Paese devono parlare una sola lingua: quella dell’umanità”.