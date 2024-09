Tennis tavolo – Gaia Monfardini e Matteo Mutti cercano gloria al China Smash

MANTOVA A Pechino tutto è pronto per l’entrata in scena da domani del ricco China Smash, che avrà un montepremi di 2 milioni di dollari. Al Shijingshan Shougang Park torneranno in campo Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito), che hanno indossato la maglia azzurra alle Olimpiadi di Parigi, e con loro saranno impegnati i mantovani Gaia Monfardini (ASV TT Südtirol) e Matteo Mutti (Apuania Carrara), oltre a Niagol Stoyanov (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre). Saranno tutti guidati dal tecnico Lorenzo Nannoni. Monfardini (n. 173) e Mutti (n. 126) partiranno dalle qualificazioni. Gaia ha affrontato alle ore 5.35 italiane al tavolo 4 la belga Lilou Massart (n. 157) e Stoyanov alle 6.45 al tavolo 3. Mutti sfiderà il paraguayano Marcelo Aguirre (n. 166) in orari ancora da definire.